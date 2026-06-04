Formación en programas internacionales amistosos en la República Democrática del Congo

La selección de la República Democrática del Congo partió el jueves hacia España para ‌continuar con sus preparativos ‌para el Mundial y aún espera poder disputar el partido amistoso previsto contra Chile la próxima semana, según afirmó el seleccionador, Sébastien Desabre.

Los congoleños empataron 0-0 con Dinamarca el miércoles en un amistoso de preparación para el Mundial al término de una ​concentración de diez ⁠días en Bélgica y están buscando una ‌sede alternativa para su partido contra Chile ⁠después de que la localidad ⁠española de La Línea de la Concepción prohibió la celebración del encuentro debido al brote de ébola en ⁠el país africano.

El alcalde tomó la decisión ​a pesar de que la selección ‌congoleña se ha estado preparando ‌para el torneo en Bélgica y de que ⁠casi todos sus jugadores y miembros del cuerpo técnico residen en Europa.

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"Queremos jugar el partido y ahora estamos buscando una alternativa que estamos seguros ​de que ‌encontraremos, aunque tengamos que jugar a puerta cerrada", afirmó Desabre.

La Federación Congoleña de Fútbol declaró el miércoles que su selección cumple con todos los requisitos sanitarios, deportivos y normativos, ⁠y que está buscando una solución que permita que el partido contra Chile se celebre.

"Todos los jugadores se han visto afectados por lo ocurrido en el este del país", declaró Desabre en referencia al brote del virus del ébola, donde se han registrado 344 casos ‌confirmados de la enfermedad y 60 fallecimientos confirmados, según la Organización Mundial de la Salud.

"Queremos seguir con nuestro trabajo y esperamos tener la oportunidad de mantener en alto la imagen que la República Democrática del ‌Congo se merece", agregó.

Tras su paso por España, la selección congoleña se instalará en Houston. Iniciará su andadura en ‌el Grupo ⁠K contra Portugal el 17 de junio, antes de enfrentarse a Colombia en Guadalajara ​el 23 de junio y a Uzbekistán en Atlanta el 27 de junio.

(Escrito por Mark Gleeson en Ciudad del Cabo; editado en español por Carlos Serrano)