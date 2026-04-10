Innovación sanitaria: Formosa lanzó formación en electromedicina para fortalecer la salud con tecnología local

El Gobierno de Formosa lanzó una Formación Continua en Electromedicina, una iniciativa académica innovadora orientada a especializar recursos humanos locales y acompañar la modernización tecnológica del sistema sanitario provincial. Se trata de una propuesta única en el país que posiciona a la provincia a la vanguardia en capacitación en salud.

El principal objetivo de esta formación es dar respuesta al crecimiento del equipamiento tecnológico en hospitales de mediana y alta complejidad. De esta manera, se busca capacitar a técnicos formoseños para la instalación, operación, calibración y mantenimiento de tecnología médica, lo que mejora la eficiencia del sistema de salud y reduce la dependencia de servicios externos.

La iniciativa forma parte de un convenio de cooperación interinstitucional y fue desarrollada a partir del trabajo conjunto entre el Instituto Politécnico Formosa “Dr. Alberto Marcelo Zorrilla”, el Ministerio de Desarrollo Humano, la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Universidad Provincial de Laguna Blanca y el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia “Dr. Néstor Kirchner”.

Una iniciativa innovadora

Durante el cato, el ministro de Desarrollo Humano, Aníbal Gómez, destacó a las políticas públicas impulsadas por el gobernador Gildo Insfrán y señaló que permitieron "la evolución de la provincia de Formosa en estos años", además de remarcar que eso no es solo teoría, sino que puede palparse en la práctica.

Gómez resaltó la salud pública provincial también "creció muchísimo" y que actualmente da respuesta a las patologías simples, pero también a las complejas y a las distintas necesidades de los pacientes porque está basada en la estrategia de Atención Primaria de la Salud, incluida en la Constitución Provincial.

"Esto es muy importante para garantizar que los equipamientos médicos que están en todos los efectores de la provincia funcionen correctamente, sean bien utilizados y tengan la utilidad que deben tener. Desde los más simples, como un estetoscopio, hasta los más complejos, como un respirador, un tomógrafo o un resonador", sostuvo Gómez.

Por su parte, el Secretario de Ciencia y Tecnología de la provincia, Camilo Orrabalis, agradeció a todos los que acompañaron y trabajaron en la planificación y la puesta en marcha de esta nueva instancia formativa y destacó que "es el fruto del Modelo Formoseño, del cual todos se sientes muy orgullosos".

Además, elogió enfáticamente al gobernador Insfrán por tomar decisiones políticas en beneficio del pueblo y puso de resalto que la formación continua en electromedicina apunta a formar recursos humanos, técnicos superiores especializados en electromedicina, capaces de instalar y de mantener en óptimas condiciones al equipamiento médico, además de integrar tecnología de vanguardia al sistema de salud.

Proyecto académico

Esta iniciativa de perfeccionamiento técnico está destinada a egresados de Tecnicaturas Superiores en Mecatrónica, Telecomunicaciones y áreas afines, con el objetivo de fortalecer sus capacidades en el entorno tecnológico-sanitario sin alterar las incumbencias de su título de base. El trayecto formativo tiene una duración de diez meses y una carga de 575 horas reloj, bajo una modalidad presencial de lunes a viernes.

El programa abarca desde fundamentos de electrónica y redes hasta especializaciones avanzadas en mantenimiento de equipos médicos, soporte vital, diagnóstico por imágenes, telemedicina y medicina nuclear. Por otro lado, el Gobierno provincial gestiona la validez nacional del título mediante un trabajo conjunto con el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET).

Durante las evaluaciones virtuales, las autoridades nacionales destacaron la solidez y la actualización de la propuesta, la cual no tiene precedentes similares en el país. Debido a su carácter innovador, se propuso que la currícula desarrollada en Formosa sirva como modelo de referencia para otras jurisdicciones, lo que facilita así el reconocimiento oficial de la formación en todo el territorio argentino.