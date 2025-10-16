EN VIVO
Salud Pública

Quintela lanzó Activá tu escudo, el programa riojano para reforzar la vacunación escolar

El gobernador de La Rioja presentó una estrategia interministerial para recuperar las dosis pendientes del Calendario Nacional y asegurar la inmunización de niñas, niños y adolescentes frente a enfermedades prevenibles.

16 de octubre, 2025 | 09.30

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, lanzó "Activa tu escudo", que tiene como objetivo reforzar las coberturas del Calendario Nacional de Vacunación en niñas, niños y adolescentes. La iniciativa busca recuperar las dosis pendientes y garantizar que toda la población escolar esté protegida frente a enfermedades prevenibles.

En su cuenta personal en X (ex Twitter), el mandatario riojano expresó: "La salud y la educación son pilares fundamentales del presente y del futuro de nuestra provincia. Por eso lanzamos “Activa tu escudo”, una estrategia interministerial de vacunación escolar que une el trabajo de los ministerios de Salud y Educación para garantizar que las niñas, niños y adolescentes completen sus esquemas de vacunación".

"Esta política pública nace del compromiso de cuidar a cada riojana y riojano, fortaleciendo la prevención y el trabajo conjunto entre escuelas y equipos de salud en todo el territorio. Cada vacuna es un escudo que protege a una persona y fortalece a toda la comunidad", reflexionó Quintela. 

Activa tu escudo

El programa impulsado por el Gobierno de La Rioja a través del Ministerio de Salud, plantea la estrategia que desarrolla principalmente en las escuelas, donde equipos de salud realizan jornadas de vacunación, controles de carnet y derivaciones a centros sanitarios en caso de ser necesario.

Además, el programa incluye capacitaciones para docentes y personal de salud, así como actividades de sensibilización dirigidas a las familias, con el fin de promover la importancia de mantener las vacunas al día.

MÁS INFO

También contempla el registro digital de las dosis aplicadas y el monitoreo en tiempo real a través de sistemas provinciales, lo que permite evaluar el avance de la campaña en cada departamento.

Con esta iniciativa, la provincia busca fortalecer la inmunización infantil y adolescente, recuperar los niveles de cobertura que se redujeron tras la pandemia y consolidar el trabajo conjunto entre el sistema educativo y sanitario.

