El gobernador Quintela reflexionó sobre los comicios del octubre: "El peronismo es trabajo, educación y protección"

El gobernador Ricardo Quintela visitó el departamento Chilecito, donde encabezó la entrega de más de 200 escrituras a familias de las localidades de Vichigasta y Nonogasta, en el marco de un plan de regularización dominial que impulsa el Gobierno provincial para brindar seguridad jurídica a los hogares riojanos.

Durante el acto, el mandatario agradeció al pueblo de Chilecito y expresó su satisfacción por concretar una nueva entrega de títulos de propiedad: “Estamos orgullosos de venir a entregar los títulos de propiedad. Más allá de las obras y las escrituras, para mí es muy importante que el pueblo del departamento Chilecito tome este periodo preelectoral como un momento de reflexión. Que analicemos la situación real por la que atraviesa la República Argentina y evaluemos qué hizo este Gobierno nacional en estos dos años”.

Asimismo, Quintela remarcó el rol del Estado en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria: “Cuando la gente elige un gobernante, lo elige para que se involucre y resuelva los problemas de la sociedad. El Estado está para garantizar que toda la comunidad, sea del estatus social que sea, tenga asegurada la salud, la educación y la seguridad”.

En el marco de su visita, el gobernador también recorrió la obra de asfaltado y el sistema de riego por aspersión del Club San Buenaventura de Vichigasta, que forma parte del plan de fortalecimiento de la infraestructura social y deportiva, una iniciativa orientada a mejorar los espacios comunitarios y fomentar la inclusión a través del deporte.

Por otra parte, y de cara a las elecciones del próximo 26 de octubre, Quintela llamó a ejercer el voto con conciencia y compromiso, en el marco del contexto electoral que atraviesa el país.

“Necesitamos un presidente que levante las persianas de las fábricas, que genere trabajo y garantice la alimentación, la salud, la protección y la educación de nuestros hijos. Eso es el peronismo”, subrayó el gobernador.

En este marco, el ministro de Vivienda, Tierras y Hábitat Social, Ariel Puy Soria, destacó que la entrega de escrituras es una de las políticas centrales del Gobierno provincial y expresó: “No hay un acto más claro de justicia social que los vecinos estén integrados en los registros oficiales, en catastro, en el registro de la propiedad del inmueble, tiene que ver con la pertenencia”.

Por último, el funcionario concluyó: “Vinimos a entregar la escritura a la Asociación de Clubes de Vichigasta, en la que están nucleados 7 equipos que cumplen con un rol más que importante, para que los jóvenes hagan deporte, que tengan una función formativa en nuestros niños y adolescentes”.