Política habitacional: la provincia brinda escrituras gratuita y fortalece el acceso a la vivienda

En el marco de las políticas orientadas a lograr una mejor calidad habitacional para las familias riojanas, más de 150 familias de la localidad de Ulapes iniciaron el proceso de escrituración gratuita. A través de un abordaje territorial, se facilitaron los trámites necesarios y se brindó asesoramiento jurídico, promoviendo así la regularización dominial y garantizando seguridad legal a las familias.

A través del del trabajo articulado de la Secretaría de Tierras, se recibió consultas, brindó asesoramiento personalizado y llevó a cabo la revisión de documentación vinculada al saneamiento de títulos de propiedad. Esta acción se enmarca en el Plan Provincial de Regularización Dominial, y tiene como objetivo avanzar con el proceso de escrituración en diversos barrios de la localidad

En el marco del Plan Provincial de Regularización Dominial, el equipo técnico de la Secretaría de Tierras se trasladó hasta el departamento General San Martín con el objetivo de acercar el Estado a la comunidad. La iniciativa busca facilitar el acceso a los trámites de escrituración, evitando que los vecinos y vecinas deban trasladarse a la capital provincial. Durante la jornada, se recibieron consultas, se brindó asesoramiento personalizado y se revisó documentación vinculada al saneamiento de títulos de propiedad.

Mejor calidad de vida para las familias

En diálogo con medios locales, el ministro de Vivienda, Tierras y Hábitat Social, Ariel Puy Soria, destacó la importancia de garantizar el acceso a la escritura pública, al considerarlo una herramienta clave para abrir nuevas oportunidades y mejorar la calidad de vida de las familias. Además, subrayó que contar con el título de propiedad representa un respaldo legal fundamental que otorga seguridad y estabilidad al hogar.

Por su parte, la secretaria de Tierras, Irene Zárate, resaltó la importante demanda registrada durante la jornada y señaló que cada avance en el proceso de escrituración representa un paso más hacia la tranquilidad y la certeza de que cada vez más familias podrán contar con la titularidad legal de su vivienda.

La viceintendenta de Ulapes, Norma Corzo, destacó la amplia participación de las familias y valoró la iniciativa por su impacto positivo tanto en los vecinos de la cabecera como de las zonas rurales. Subrayó la importancia de acercar estos servicios al territorio, evitando traslados innecesarios, y remarcó que los trámites realizados son completamente gratuitos.

Quintela destacó el avance de las obras públicas en La Rioja

El Gobierno de La Rioja avanza con más obras públicas que apuntan a consolidar el desarrollo urbano y mejorar la calidad de vida de los vecinos. En esta ocasión, el gobernador Ricardo Quintela recorrió el avance de la construcción una nueva obra de infraestructura en el barrio 20 de Mayo, para mejorar la conexión en la localidad.

El puente, que reemplazará al anterior caído, permitirá una circulación más ágil y segura, fortaleciendo la conectividad de la zona y aportando al crecimiento de la capital provincial. La obra contempla, además, una intervención integral que incluye la instalación de iluminación, nuevas calzadas, cordón cuneta superficial y la re vinculación de la línea de gas natural que había quedado interrumpida. Durante su recorrida estuvo también el intendente Armando Molina.