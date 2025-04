Quintela mostró su preocupación por el nuevo acuerdo con el FMI: "Va a ser parte de la bicicleta financiera"

En el marco del anuncio por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el gobernador Ricardo Quintela expresó su preocupación por el destino que tendrá el dinero de la deuda tomada por el Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, al mismo tiempo que reflexionó sobre el rol del peronismo como oposición.

En comunicación con El Destape 1070, el primer mandatario provincial subrayó que ve con "poca expectativa" este nuevo acuerdo con el FMI, y aseguró que los recursos "no son para desarrollar el país ni para generar políticas en materia de salud, rutas, energía", sino que "vienen para ser parte de la bicicleta financiera que armaron".

Bajo esta línea, comparó esta decisión económica con la deuda que tomó el ex presidente Mauricio Macri en 2018: "Es lo que sucedió con los 45 millones que sacó el ex presidente Macri, que todos sabemos qué pasó con esa plata: no terminó destinada al país".

"Cuando uno solicita un crédito internacional es para utilizarlo en beneficio del país. Nunca para salir a timbear. Lo que es importante saber es que el destino de esos recursos es palpable y viable para los ojos de los argentinos, ya sea una obra de infraestructura o una línea de créditos para los empresarios para que se desarrollen. Esto no sucede lamentablemente con este Gobierno nacional", agregó el gobernador.

Por otra parte, destacó su confianza en "el sentido común de los compañeros y compañeras" del peronismo, y aseguró: "Vamos a priorizar la unidad del movimiento nacional justicialista por sobre los egos que tenemos los dirigentes, para trabajar en la unidad del peronismo y concentrar a toda la dirigencia representativa para organizar un proyecto de país y un programa de gobierno que sea viable. Que la gente se sienta contenida con ese programa de gobierno".

Por último, Quintela valoró el paro general convocado el jueves por la CGT: "Creo que esta movilización tiene que tener un resultado positivo para que el Gobierno se siente a conversar con los trabajadores y para la gente. En caso contrario, se van a tener que incrementar las medidas".

Los detalles del nuevo acuerdo con el FMI

El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó el nuevo acuerdo con el gobierno argentino, que incluye desembolsos por 20.000 millones de dólares. Sin embargo, organismo no informó de cuánto ni cuándo será el primer desembolso. Además, indicó que los detalles del nuevo acuerdo está sujeto a la aprobación del directorio. "Cuando el Directorio trate el programa se conocerá el monto del primer desembolso", aclararon fuentes del Fondo a El Destape.

"El personal técnico del FMI y las autoridades argentinas llegaron a un acuerdo sobre un programa económico integral que podría ser respaldado por un acuerdo de 48 meses en el marco del Servicio Ampliado del Fondo por un total de 20.000 millones de dólares (15.267 millones de DEG o 479% de la cuota), sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI", comenzó el comunicado del FMI.

Además, el Fondo informó: "El acuerdo se basa en los impresionantes progresos iniciales de las autoridades en la estabilización de la economía, respaldada por un fuerte anclaje fiscal, que está produciendo una rápida desinflación y una recuperación de la actividad y de los indicadores sociales". Asimismo, el organismo internacional aseguró que "el programa apoya la siguiente fase de la agenda de estabilización y reforma de Argentina, dirigida a afianzar la estabilidad macroeconómica, fortalecer la sostenibilidad externa y desbloquear un crecimiento fuerte y más sostenible, al tiempo que se gestiona un contexto global más desafiante".