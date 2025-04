La cláusula secreta con el FMI: dólar, jubilaciones y reforma laboral

El periodista Roberto Navarro alertó que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) tiene "cláusulas secretas" entre las que está el monto que el Gobierno podrá utilizar para "seguir timbeando", de cuánto debe ser la devaluación del peso y a cuánto debe cotizar el dólar. Además, alertó que "el mayor golpe inflacionario" será después de las elecciones y eso significa que "es un préstamo que se hace para que gane la derecha".

"Como siempre hay cláusulas secretas, cosas que no se dicen públicamente. Quizás porque el mismo FMI cree que es una humillación. Ahí dirán cuánto del dinero que le dan hoy al Gobierno podrá seguir timbeando y cuanto tiene prohibido usar. También dirán que la devaluación será ahora, de un 10% o una cosa así, y después de las elecciones al precio que quiere el Fondo", dijo Navarro en su editorial por El Destape 1070.

Si bien remarcó que esta devaluación provocará un "salto inflacionario ya para este mes", el periodista aseguró que "el mayor golpe inflacionario va a ser después de las elecciones" cuando el FMI pida un mayor tipo de cambio y eso dispare luego el índice de precios. "Quiere decir que es un préstamo que se hace para que gane la derecha", señaló.

Navarro calificó la jornada de hoy como "otro día de humillación y saqueo nacional" porque el desembolso de US$ 20 mil millones no se utilizará para el desarrollo del país sino "para que se la fuguen los Caputo y sus amigos" y "los cinco o seis empresarios que se llevaron al presidente a un hotel antes de asumir". "Lo mas frustrante es que nos alcanzaría para construir todo el sistema ferroviario nuevo y puertos que nos haga ser competitivos con el mundo. Nos va a quedar una deuda enorme y no la vamos a usar para desarrollarnos sino para que se la fuguen", detalló.

La caída de la imagen de Milei

El periodista también alertó que la imagen del presidente Javier Milei está cayendo incluso antes de la devaluación. Según datos de una encesta de Opina Argentina, el 63,9% dice que la economía en la gestión libertaria es "mala o muy mala". "La mayoría de los argentinos ya le cortaron el boleto, la mayoría piensa que la cosa está mal", resaltó.

Por otro lado, dio cuenta que el 61,3% está en desacuerdo con el nuevo desembolso del FMI. "Es pianta votos, la gente está en contra. La gente sabe qué es eso. Sabe que siempre que hubo una cuerdo la cosa terminó mal", agregó.