El pánico de Milei a la devaluación: el editorial de Roberto Navarro

El periodista Roberto Navarro hizo una análisis de la crisis económica mundial y el impacto de la pelea entre Estados Unidos y China y advirtió una recesión y un efecto pobreza. En este marco, sostuvo que Argentina será impactada por este conflicto en medio de un desembolso del FMI.

"El comercio entre Estados Unidos y China si no se ponen de acuerdo, se rompen las cadenas de suministros. Es decir, los norteamericanos van a querer armar un celular y no lo van a poder armar. Entonces, no es que el mundo puede funcionar tal como está. Hubo mucha gente que perdió mucho dinero, el daño está hecho", apuntó Roberto Navarro en su editorial en El Destape 1070.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En este marco, advirtió una recesión y un efecto de pobreza en la Argentina. "La inflación se suponía que iba a venir después de la devaluación de Argentina. Pero la inflación llegó antes. Y ayer salió la ciudad de Buenos Aires con 3,2%. Recordemos que el gobierno habíamos bajado la inflación al 2,1 por ciento", agregó.

"Se supone que mañana es el acuerdo con el FMI, todos los medios están diciendo que esto se hace con una devaluación. Lo marcan los futuros del dólar que va a devaluar, es decir, todo esto pasó antes del impacto de la recesión que va a venir por los ruidos del mercado y antes de la devaluación, es decir, lo que uno espera es que en los próximos meses la situación empeore", evaluó.