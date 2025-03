El "dólar elecciones", la renuncia de Mansilla, el frente anti Kicillof y la posibilidad de un doble triunfo del PJ en octubre

“En el Congreso se iba a demorar mucho y no es un tema que se pueda demorar”. La frase del ministro de Economía, Luis Caputo, en el Foro de Inversiones & Negocios de Mendoza fue toda una confesión: el Gobierno necesita los dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI) y los necesita rápido. El viernes fue el segundo día de mayores operaciones de los títulos públicos utilizados para comprar dólares MEP y CCL en la era Milei: 257 millones de dólares. Fuentes del mercado aseguraron a El Destape que en los últimos días el Gobierno destinó 100 millones diarios para contener los precios. El apuro llevó al presidente Javier Milei a anunciar un acuerdo con el FMI que aún no está cerrado porque todavía queda por definir qué porcentaje de los fondos frescos se podrán utilizar para seguir alimentando el “dólar elecciones” que el Gobierno necesita.

En su último informe para Latinoamérica, el fondo de inversiones Black Rock sostuvo que la administración de Javier Milei “tolera un tipo de cambio sobrevaluado para evitar la disparada de la inflación”. En la misma línea, el documento advirtió: “Creemos que la situación es muy delicada y no estamos seguros de si todos los inversores extranjeros son plenamente conscientes de los riesgos que implica la situación cambiaria"

A pesar de que en 2024 el superávit comercial fue de 18.900 millones de dólares, el Banco Central no acumuló reservas. La principal razón es que Caputo destinó una suma aún mayor a sostener en aproximadamente 1200 pesos el valor de los dólares financieros. Según un informe de JP Morgan, el Banco Central habría destinado casi 21 mil millones a intervenir en el dólar financiero, sumando lo que se volcó al dólar blend.

Con el dólar oficial moviéndose al 1% mensual y el MEP quieto, el ministro consiguió bajar la inflación y elevar el nivel de actividad, pero cuanto más bajo es el tipo de cambio más dólares necesita. Cada vez se van más por turismo, compras en países limítrofes y por Amazon, entre otros rubros. Ya van ocho meses consecutivos de déficit en la cuenta corriente cambiaria. Durante los 10 meses que restan de 2025, Argentina deberá hacer frente a vencimientos de deuda por más de 15 mil millones de dólares. La situación es delicada aún recibiendo fondos de libre disponibilidad del FMI. De la cantidad que reciba dependerá si puede mantener el dólar elecciones. Por las dudas, en su discurso en el Congreso, Milei se atajó: “La estabilidad económica que estamos conquistando no significa que hemos llegado a puerto…Tampoco significa que no vaya a haber volatilidad”.

Un país sin semáforos

Con las altas temperaturas llegaron los cortes de luz; evento que se repite con todos los gobiernos. En este caso tuvo características particulares: fueron generalizados, se repitieron durante varias horas tres días seguidos y ni el gobierno ni las empresas explicaron cuál fue la falla.

Milei relajó al extremo todos los entes de control estatal: no sabe si se están haciendo inversiones ni mantenimiento. El hecho de que el corte afectara el funcionamiento de la mayoría de los semáforos de la Ciudad de Buenos Aires sumó un caos de tránsito inédito.

Un dato adicional: el miércoles cientos de policías que podrían haber controlado el tránsito ante el apagón de los semáforos estaban reprimiendo jubilados en el Congreso. Los semáforos apagados obraron como metáfora del Estado apagado. No había nada ni nadie que distribuyera el paso, que permitiera pasar a todos equitativamente, que mantuviera el orden.

Esto recién empieza. No cuesta mucho imaginar al final del mandato un país con rutas destruidas, problemas sanitarios por falta de agua corriente y cloacas, deficiencias cada vez más graves en el sistema eléctrico, hospitales deteriorados y una inseguridad creciente por el recorte bestial del presupuesto para seguridad por parte del gobierno nacional a la provincias.

Inundación y elecciones

El 5 de marzo pasado la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello y su par de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, firmaron el decreto 151/2025 en el que se avanzó con el despido de 2.000 trabajadores de la extinta cartera de Desarrollo Social, además de la eliminación y unificación de distintas áreas. La Dirección de Emergencias operaba en el mismo edificio ubicado en Moreno 711 y tenía a su cargo diversos equipos que, ante una emergencia, viajaban a los lugares de catástrofes para colaborar. Estos, por ejemplo, participaron en las inundaciones de La Plata en 2013, el alud de Tartagal de 2009 y otros hechos, como los grandes incendios registrados en el último tiempo.

Más allá del No Estado de Milei, esta vez, preocupado por las elecciones en la provincia, reaccionó. El viernes el jefe de gabinete provincial, Carlos Bianco, se comunicó con su par nacional, Guillermo Francos, solicitándole coordinar esfuerzos con los ministerios de Seguridad y Desarrollo Social. De inmediato, las ministras de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Desarrollo Humano, Sandra Pettovello, llamaron a sus pares provinciales y comenzó el trabajo conjunto. Por la tarde se repitió el diálogo entre jefes de gabinete esta vez por fondos para sobrellevar la catástrofe climática. Fue Bianco quien le solicitó un mínimo de 10 mil millones de pesos y Francos accedió previa consulta con Luis Caputo, que más tarde lo presentó como una idea suya. Rato después el Presidente le dio RT a un tuit que insultaba al gobernador y afirmaba que solo el gobierno nacional se ocupaba del tema. Al igual que con el dólar elecciones, las inundaciones, que se cobraron más de diez vidas, también estuvieron presentes en la especulación electoral, tanto en la decisión de apoyo como en la de sacar ventaja. El punto alto en este sentido fue verlo al candidato de Milei en Provincia, Jose Luis Epert, en Bahía Blanca observando un mapa junto a Patricia Bullrich y el ministro de Defensa Luis Petri.

La Corte

El Gobierno se mostró sorprendido cuando el flamante juez de facto de la Corte Suprema, Manuel García Mansilla, votó contra el ingreso del juez Ariel Lijo. Lo negaron durante una hora. En la Corte dudan de esa sorpresa.

Lijo sigue trabajando para entrar por el Senado. Pero parece difícil. El viernes Martín Lousteau y Guadalupe Tagliaferri firmaron otro dictamen para rechazar el pliego de Garcia Mansilla, que se suma a las siete firmas del dictamen de UP. A última hora aún se discutía porque Jose Mayans no firmó de manera presencial, un requisito que no figura en el reglamento. Si se destraba, en el recinto hay más de 30 votos para rechazar tanto a García Mansilla como a Lijo. Milei amenaza con dejarlos hasta noviembre. Pero los fallos de esa Corte podrían ser anulados en el futuro.

Una fuente cercana a García Mansilla señaló a este medio que el juez le aseguró el viernes “si me rechazan el pliego me voy”. Habrá que ver porque también dijo que no aceptaría entrar por decreto, pero cuando lo llamaron para avisarle que había acuerdo y le preguntaron si podía ir en el día contesto “en 20 minutos estoy ahí”. Tardó 15.

La estafa: allanamientos, renuncias y avance en EE.UU

Esta semana allanaron la casa de Mauricio Novelli, el hombre que participó en la estafa cripto y visitó diez veces la Casa Rosada en 2024. También allanaron las oficinas de la empresa Tech Forum, que lidera el propio Novelli, y la de Sergio Morales, el asesor de la Comisión Nacional de Valores cercano a Karina Milei que renunció al otro día.

Milei enfrenta el problema legal surgido de la estafa cripto frente a una justicia federal contaminada y con fuerte influencia de dos de sus enemigos actuales: el grupo Clarín y Mauricio Macri. A su vez tiene 24 denuncias en diferentes estados de Norteamérica. La más detallada es la de Washington. Esta semana se empezarán a ver movimientos en la web del juzgado. Distintas encuestas muestran que la estafa dañó la imagen presidencial. Seguramente no será determinante a la hora de la elección, pero rompió el aura que lo acompañaba: el presidente empezó a desangelarse.

Jubilados e hinchadas

El miércoles último, cuando la policía se disponía a pegarle a los jubilados que reclaman por sus carencias la paliza semanal, se encontró con parte de la hinchada del Club Chacarita Junior, que fue a acompañar a un jubilado hincha del funebrero. El miércoles próximo se sumarán parte de las hinchadas de Boca, River, Independiente, Racing, San Lorenzo, Rosario Central, Temperley, All Boys, Atlanta, Excursionistas, Vélez Sarsfield, Quilmes, Huracán, Banfield y Estudiantes, entre otros, según la lista publicada en X por la periodista Lula González.

La decisión de las hinchadas comienza a mostrar las defensas de una sociedad azotada por malos gobiernos y en el último año sometida a dramáticas carencias con el derecho a reclamar restringido. El Estado tiene el monopolio de la violencia: pero no se le cede ese derecho para que golpee jubilados. Si el gobierno entiende el momento puede ser el final de la vergüenza social de ver golpeados a los mayores todas las semanas; si avanza sobre las hinchadas empieza otra historia.

¿Y si gana el PJ?

Esta semana un alto funcionario de Axel Kicillof le dijo al gobernador: “Si la semana que viene no definimos quedamos muy apretados de fechas para organizar las elecciones”. Para organizar el comicio hacen falta cuatro meses y los intendentes piden que no pase de julio. Si avanzan en el desdoblamiento será pronto. Todos los intendentes consultados por este medio reclaman separar la elección de la general. Incluso algunos cercanos al Instituto Patria. A la vez organizar las dos elecciones con distinto método el mismo día sería un caos. Pero no es el deseo de Cristina. Al menos no es el de Maximo. Si se desdobla, la lapicera en las provinciales quedará por primera vez en manos del Gobernador, que ofrecerá cargos a los otros sectores, pero sentado en la punta de la mesa. En las nacionales, en cambio, seguiría primando el dedo de Cristina. Este lunes se iban a reunir referentes del Pro y radicales para lanzar un frente anti Kicillof con Ritondo y Santilli a la cabeza y se postergó por las inundaciones en Bahía Blanca. Aun con la resistencia de Macri, la unidad con la Libertad Avanza se va consolidando. Hay dudas sobre si esos votos se suman. Si Cristina y Kicillof no se ponen de acuerdo, pierden. Pero si el agua no llega al río, como sería razonable, aun con la unidad de la derecha, el peronismo puede ganar.

El lugar en el que más se está viendo afectado Milei por la seguidilla de problemas es en el Conurbano. Lejos de los índices de pobreza que divulga el Indec, ahí el consumo se derrumbó, crece la pobreza y la marginalidad. Hay enojo en las barriadas y el gobierno analiza qué barrios podrán visitar sus candidatos y cuáles no. El informe de Opina Argentina de marzo muestra que los puntos que perdió el presidente en febrero se fueron a Kicillof, Grabois y Cristina. Apagados el PRO y los radicales, lo que pierde el oficialismo va al PJ. Una encuesta que maneja el gobierno le da al candidato del PJ en la provincia una intención de voto de 40 puntos.

En la ciudad también se vienen tiempos de definiciones. El 17 de este mes vence la inscripción de las alianzas. Ahí se sabrá qué hacen Horacio Rodríguez Larreta y Ramiro Marra. Larreta le quita a Macri y Marra al mileismo. La derecha puede ir dividida en dos, tres o cuatro partes. Las posibilidades de que en mayo se alce con el triunfo Leandro Santoro son grandes.

Si el gobierno no recibe los fondos suficientes para sostener el dólar elecciones va a tener problemas. Pero no parece el escenario más probable. Si logra sostener el tipo de cambio hasta el día posterior al acto electoral y así llegar con una baja inflación lo más factible es que la suma de los votos nacionales lo favorezca. Pero aun así, si el PJ se mantiene unido en provincia de Buenos Aires y la derecha va dividida en la ciudad como parece muy probable, el peronismo tiene aún la posibilidad de alzarse con dos triunfos que lo mantendrían en carrera para 2027, pero principalmente, le complicaría mucho los mercados al gobierno para la segunda parte de su mandato. Es más, si las encuestas empiezan a mostrar la posibilidad del doblete del PJ en los próximos meses, como han creado tanto miedo a la “vuelta del populismo”, el problema en los mercados podría adelantarse y jugarle en contra en octubre.