Tras el rechazo a la intervención federal, desde Formosa cruzaron a Paoltroni: "Fracasó su único proyecto para Formosa"

El presidente del bloque del Partido Justicialista en la Legislatura de Formosa, Agustín Samaniego, criticó con dureza al senador nacional Francisco Paoltroni luego de que el Senado rechazara el tratamiento sobre tablas del proyecto que impulsaba la intervención federal de la provincia.

En declaraciones al diario La Mañana, el legislador provincial consideró que la propuesta impulsada por el referente de La Libertad Avanza nació sin posibilidades reales de prosperar y aseguró que el resultado de la votación reflejó la falta de respaldo político que tenía la iniciativa.

“Terminó como empezó: sin fundamento jurídico, sin respaldo político y completamente alejado de la realidad que vive nuestra provincia. Realmente, el único proyecto de Paoltroni que involucraba de alguna manera a Formosa fracasó, porque no tiene ninguna otra propuesta de ningún tipo para nuestra provincia”, afirmó el legislador. Allí Samaniego destacó que el proyecto no consiguió reunir acompañamiento suficiente ni siquiera dentro de los sectores políticos que habitualmente cuestionan al Gobierno provincial.

Sin apoyo político

“Ni siquiera tuvo el acompañamiento de su bloque. Sectores que habitualmente cuestionan y critican duramente a Formosa tampoco acompañaron este despropósito”, señaló Samaniego y remarco que, para el diputado justicialista, la decisión de la Cámara Alta dejó en evidencia que no existían argumentos sólidos para avanzar con una medida de semejante magnitud institucional.

Asimismo, vinculó el resultado legislativo con la voluntad popular manifestada en las elecciones provinciales. “Una vez más quedó demostrado que no existe ningún fundamento de ninguna índole para pedir tamaña medida y que el pueblo formoseño lo que quería era que se lo respete”, expresó.

En esa línea, Samaniego destacó que el pueblo formoseño le dijo masivamente "que no a la intervención federal y ahora también el Senado le dice que no”. Durante la entrevista, Samaniego también apuntó contra el desempeño político del senador libertario y aseguró que la frustrada iniciativa fue el único proyecto impulsado por Paoltroni relacionado directamente con Formosa.

Según consideró, la falta de acompañamiento obtenido por la propuesta debería llevar a una reflexión sobre las verdaderas necesidades de los formoseños y los debates que hoy atraviesan a la provincia.

Defensa de la autonomía provincial

El titular de la bancada justicialista, finalmente, defendió con firmeza la autonomía institucional de Formosa y advirtió sobre los graves riesgos que implica intentar reemplazar los mecanismos democráticos por medidas excepcionales. Dirigiéndose a los sectores opositores que promovieron la intervención federal, el legislador remarcó que las disputas políticas deben resolverse exclusivamente mediante el respaldo ciudadano en las urnas.

En ese sentido, lanzó una fuerte advertencia: "Quienes pretenden reemplazar el voto con atajos democráticos deben comprender que la soberanía popular de Formosa no se negocia". Asimismo, el referente parlamentario enfatizó que el único camino válido para acceder al gobierno es el consenso y la validación a través del sufragio, cuestionando el uso de herramientas de excepción ante las derrotas electorales.

"Las elecciones se ganan convenciendo al pueblo, no pidiendo intervenciones federales cuando los resultados no acompañan”, concluyó de manera tajante, ratificando la postura oficialista de dirimir los proyectos políticos en el debate público y la contienda electoral local.