Formación federal en La Rioja: capacitan brigadistas para prevenir y responder a emergencias ambientales

En un trabajo articulado entre el Instituto de Servicios Ambientales y la Jefatura de Gabinete de Ministros, a través del Sistema Integrado de Alerta Temprana (SIAT), se desarrolla en La Rioja el Curso Federal de Formación de Combatientes de Incendios Forestales, dictado por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego. La capacitación, que se extiende hasta el 19 de abril en el Regimiento de Infantería N° 15, está orientada a fortalecer la preparación de equipos que intervienen en emergencias, con impacto directo en la protección de comunidades, viviendas y recursos naturales frente a posibles incendios.

Durante las jornadas, los participantes reciben capacitación teórico-práctica en comportamiento del fuego, técnicas de combate, uso de herramientas, organización operativa y normas de seguridad, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta ante incendios forestales y de interfase urbano-rural.

Capacitación sostenida y enfoque preventivo

Se trata de la segunda edición de esta formación en la provincia, lo que consolida un proceso sostenido de fortalecimiento de capacidades locales en articulación con el sistema federal. En paralelo, el Instituto de Servicios Ambientales impulsa instancias de capacitación en cartografía aplicada, orientadas a optimizar el análisis territorial y la planificación estratégica ante emergencias.

En este sentido, el presidente del organismo, Christian Albrecht, sostuvo que la formación constituye un eje central para construir capacidad operativa en el territorio y mejorar la coordinación entre equipos.

Este tipo de iniciativas se inscribe en una estrategia más amplia de gestión del riesgo, en un contexto donde los incendios forestales adquieren mayor frecuencia e intensidad producto de condiciones climáticas adversas y cambios en el uso del suelo. La capacitación y la planificación anticipada se vuelven, en este marco, herramientas clave para reducir impactos y proteger tanto a las comunidades como a los ecosistemas.

El Instituto de Servicios Ambientales de La Rioja cumple un rol técnico central en este esquema, a través del monitoreo de recursos naturales y la generación de información científica para la toma de decisiones. Sus tareas incluyen el análisis de agua, suelo y aire, el seguimiento de la biodiversidad y el aporte de datos para el ordenamiento territorial y la gestión ambiental