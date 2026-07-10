Policía británica abre investigación por asesinato tras muerte de exministra Widdecombe

La policía británica dijo que había iniciado una investigación por asesinato en relación con la muerte de Ann Widdecombe, una exministra de 78 años cuyo fallecimiento se había anunciado este mismo viernes.
Widdecombe fue diputada conservadora entre 1987 y 2010, y ocupó varios cargos ministeriales de menor rango en el Gobierno del ex primer ministro John Major.
"Nuestra investigación por asesinato se encuentra en sus primeras fases, pero avanza a buen ritmo", declaró la Policía de Devon y Cornualles en un comunicado. "Estamos movilizando todos los recursos necesarios para averiguar exactamente qué ha ocurrido y localizar al responsable, que creemos que es un hombre blanco".
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La policía indicó que recibió una llamada para acudir al domicilio de Widdecombe alrededor del mediodía del jueves, donde fue encontrado su cadáver con graves heridas. Añadieron que los exámenes forenses continuaban en la vivienda.
La ministra del Interior, Shabana Mahmood, declaró en una publicación en la red social X que se sentía profundamente entristecida y calificó las circunstancias de la muerte de "extremadamente angustiosas".
Dos diputados británicos en activo han sido asesinados en la última década. La laborista Jo Cox fue tiroteada y apuñalada por un solitario obsesionado con el nazismo durante la campaña del Brexit en 2016. El conservador David Amess fue apuñalado hasta la muerte en 2021 por un hombre inspirado por Estado Islámico.
Tras abandonar el Parlamento, se unió al Partido del Brexit de Nigel Farage y fue diputada al Parlamento Europeo entre 2019 y 2020. Su cargo más reciente fue el de portavoz de inmigración de Reform UK, el nuevo nombre del Partido del Brexit, que lidera la mayoría de las encuestas de opinión.
Con información de Reuters