PBA recorrió obras de puentes estratégicos que garantizarán la comunicación clave entre localidades

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires supervisó las obras de construcción de dos nuevos puentes que se ejecutan en el marco del Plan Maestro Integral de la cuenca del río Salado en Roque Pérez. Durante la visita se destacó la relevancia estratégica de las obras para la provincia y para el sistema productivo bonaerense.

"El Plan Maestro del Salado es una de las obras más importantes de la provincia de Buenos Aires y hoy avanza con mucha fuerza", expresó el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis.

En esa línea, sostuvo que se trata de una infraestructura clave para reducir inundaciones, mejorar la seguridad hídrica y brindar mayor previsibilidad a toda la región. Los trabajos contemplan la construcción de dos nuevos puentes de gran escala sobre el río Salado: uno ferroviario y otro carretero, en el marco de las tareas de dragado y ampliación del cauce que se desarrollan en distintos tramos de la cuenca.

Impacto en el transporte y la producción

Según se informó, cada estructura tendrá aproximadamente 242 metros de longitud y estará apoyada sobre pilotes profundos, con amplios vanos diseñados para mejorar el escurrimiento del agua y evitar obstrucciones durante períodos de crecida.

Las obras también incluyen la elevación de caminos y accesos mediante terraplenes, adaptando toda la infraestructura a las nuevas condiciones hidráulicas del río. “Estamos reemplazando estructuras viejas, elevando caminos y vías para garantizar la circulación incluso durante las crecidas”, explicó Katopodis.

El nuevo puente ferroviario se construye sobre las vías del Ferrocarril General Roca, entre las estaciones Salvador María y Roque Pérez. En tanto, el puente carretero reemplazará al antiguo puente de madera, manteniendo la conexión entre esas mismas localidades a través de los caminos 091-01 y 062-02.

Desde el Gobierno bonaerense señalaron que la ampliación de estas estructuras resulta indispensable para el funcionamiento pleno de la obra de ampliación de la capacidad hidráulica del río Salado, particularmente en el denominado Tramo IV - Etapa I B.

Además, remarcaron que la intervención permitirá optimizar la circulación de vehículos y maquinaria agrícola, mejorar la conectividad entre Roque Pérez y Lobos y fortalecer el desarrollo productivo de toda la región. "Esta obra va a beneficiar a miles de productores, trabajadores y comunidades de toda la cuenca", concluyó Katopodis.