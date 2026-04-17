Miles de personas asisten en Camerún al acto más importante de la gira africana del papa León

El papa León XIV llega para celebrar una misa por la paz y la justicia en el aeropuerto de Bamenda, Camerún

Miles ​de personas se congregaban a primera hora del viernes en Duala, la ciudad más grande y centro ‌económico de Camerún, para ‌asistir a una misa con el papa León XIV, que probablemente será el acto más importante de la gira africana del pontífice por cuatro países.

El Vaticano espera que unas 600.000 personas llenen las calles alrededor del estadio Japoma para participar en la celebración y escuchar el discurso del papa, ​quien se ha ⁠pronunciado abiertamente sobre la guerra y la desigualdad y ‌ha despertado la ira del presidente de Estados ⁠Unidos, Donald Trump.

Con una fuerte presencia ⁠de personal de seguridad, los cameruneses comenzaron a entrar en el estadio el jueves, pasando allí la noche para poder ⁠presenciar en persona la homilía de León.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

León, el primer ​papa estadounidense, criticó el jueves a los ‌líderes que gastan miles de ‌millones en guerras y, en unas declaraciones inusualmente contundentes ⁠en Camerún, dijo que el mundo estaba "siendo devastado por un puñado de tiranos".

León tenía previsto aterrizar en Duala alrededor de las 9:55 hora local (0855 GMT), tras un vuelo ​en helicóptero ‌de una hora desde Yaundé, la capital de Camerún. Pasará unas cuatro horas en Duala, donde también visitará un hospital católico, antes de regresar a Yaundé.

En una gira de 10 días por África, el ⁠pontífice también ha denunciado las violaciones del derecho internacional por parte de las potencias mundiales "neocoloniales" y ha afirmado que "los caprichos de los ricos y poderosos" amenazan la paz.

Camerún, un país productor de petróleo y cacao, se enfrenta a graves retos de seguridad, incluido un conflicto anglófono latente en el que han muerto miles ‌de personas desde 2017.

Las multitudes que han recibido al papa durante su visita se han mostrado entusiastas, alineándose a lo largo de las calles por donde pasaba y luciendo telas de colores con imágenes de su rostro.

El obispo Léopold Bayemi ‌Matjei calificó la visita de León como "un momento de gran alegría" y dijo que esperaba que significara que Dios bendijera a Camerún.

"Nuestro ‌país necesita muchas ⁠bendiciones, una bendición poderosa, para que la esperanza resurja", dijo el obispo, que dirige la Iglesia ​en Obala, a una hora al norte de Yaundé.

Con información de Reuters