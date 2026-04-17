Platense hizo historia, le ganó a Peñarol y logró su primer triunfo en la Copa Libertadores: goles y resumen

Platense le ganó a Peñarol por 2 a 1 en un partido parejo en el que estuvo a la altura de uno de los clubes más grandes del fútbol sudamericano y que disputaron esta noche, en el estadio Campeón del Siglo, por la segunda fecha del grupo E de la Copa Libertadores 2026.

Los goles del conjunto argentino fueron convertidos por los extremos Guido Mainero, a los 21 minutos del primer tiempo, y Franco Zapiola, de penal en 17 del segundo, mientras que la igualdad parcial llegó con un tanto del delantero Matías Arezo, en 12 del complemento.







Además, a los seis minutos de descuento del segundo tiempo se dio la expulsión del defensor Franco Escobar, por doble amarilla. Con el triunfo, el “Calamar” se ubicó en la segunda posición del grupo con tres puntos, mientras que el equipo que dirige el exentrenador de San Lorenzo Diego Aguirre es tercero con una única unidad.

En la próxima fecha el “Calamar” será local de Independiente Santa Fe de Colombia, el miércoles 29 de abril a las 19:00, mientras que el elenco uruguayo visitará al Corinthians brasileño, el jueves 30 desde las 21:00.