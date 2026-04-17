Djokovic sigue recuperándose de una lesión y podría no participar en el Madrid Open

FOTO DE ARCHIVO. Novak Djokovic golpea un tiro durante su partido de cuarta ronda contra Jack Draper en el BNP Paribas Open en el Indian Wells Tennis Garden, Indian Wells, CA, EEUU

Novak ​Djokovic sigue lidiando con los problemas de lesiones que le obligaron a perderse ‌los recientes torneos ‌de Miami y Montecarlo, y afirma que quizá no esté listo para el Masters de Madrid de la próxima semana, una de las últimas paradas antes del grand slam de Abierto de Francia.

El serbio, de ​38 años, fue ⁠derrotado por Carlos Alcaraz en la ‌final del Abierto de Australia en ⁠febrero y ante Jack ⁠Draper en la cuarta ronda de Masters de Indian Wells el mes pasado, antes de ⁠retirarse del Masters de Miami debido a ​una lesión en el hombro ‌derecho.

El 24 veces campeón ‌de grand slam se saltó entonces el ⁠Masters de Montecarlo de la semana pasada antes de llegar a España para comenzar los preparativos para el Madrid Open, ​que se ‌celebrará del 22 de abril al 3 de mayo.

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Sin embargo, su participación en el torneo, que ha ganado en tres ocasiones, sigue siendo dudosa.

"Espero ⁠competir aquí, estoy trabajando para ello", dijo Djokovic a la cadena española Movistar+ en un partido de baloncesto de la Euroliga celebrado el jueves en la capital española.

"No (lo sé), no estoy seguro. He tenido algunas molestias físicas por ‌una lesión, así que estoy intentando solucionarlo y jugar todo el tiempo que pueda".

"Ahora tengo un poco más de tiempo, ya que no juego tanto, así que tengo la oportunidad ‌de disfrutar de otros deportes y de un gran nivel atlético".

El sorteo del Masters de Madrid ‌se celebrará ⁠el lunes.

Djokovic buscará un inédito 25.º título de grand slam cuando Roland ​Garros dé comienzo el 24 de mayo.

Con información de Reuters