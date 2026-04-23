Organismo de control en EEUU revisará la publicación de los expedientes de Epstein

El logotipo del Departamento de Justicia de Estados Unidos se puede ver en la sede del Departamento de Justicia en Washington

El organismo de control interno del Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el jueves ‌que investigaría cómo había ‌cumplido la agencia con una ley que exige la divulgación de los expedientes de investigación sobre el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

La Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia, que opera de forma independiente del departamento, dijo que "evaluará los procesos del Departamento de ​Justicia para identificar, ⁠censurar y publicar los expedientes que obran en su ‌poder, tal y como exige la ley".

La ⁠ley, aprobada en noviembre, exigía ⁠al Departamento de Justicia que hiciera públicos casi todos los expedientes relacionados con las investigaciones por tráfico sexual sobre ⁠Epstein, un financiero que cultivó vínculos con figuras ​ricas y poderosas, y su antigua socia ‌Ghislaine Maxwell. Solo incluía exenciones ‌limitadas para proteger la identidad de las presuntas ⁠víctimas y salvaguardar pesquisas.

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Es probable que la revisión prolongue el escrutinio sobre la gestión de los expedientes de Epstein por parte del Departamento de Justicia, una ​cuestión que ‌ha ensombrecido el liderazgo del Departamento de Justicia bajo el mandato del presidente Donald Trump y de la que agencia parecía ansiosa por pasar página, después de que los fiscales federales ⁠dedicaran semanas a revisar el material.

Legisladores republicanos y demócratas han criticado la publicación de los expedientes por parte del departamento, lamentando la divulgación de las identidades de algunas presuntas víctimas y las censuras en los expedientes que parecen ir más allá de las exenciones limitadas permitidas por la ley.

El ‌descontento de Trump con el asunto fue uno de los motivos por los que despidió este mes a la exfiscal general Pam Bondi.

Un portavoz del Departamento de Justicia no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

La revisión ‌se centrará en cómo el departamento identificó y recopiló los registros relacionados con Epstein, su proceso de censura y retención ‌de material ⁠y sus esfuerzos por abordar las preocupaciones sobre cierta información que se hizo pública.

La oficina ​se comprometió a publicar un informe con sus conclusiones, aunque este tipo de investigaciones suelen llevar años.

Con información de Reuters