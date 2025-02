A la luz de las velas: desde Formosa detallaron cómo afectó a las familias del norte el corte masivo de energía

Este lunes, en medio de la ola de calor que asola al país, se produjo un corte masivo de energía eléctrica que perjudicó a provincias como Formosa, La Rioja, Córdoba, Santiago del Estero, Corrientes, Catamarca y Tucumán. En comunicación con El Destape 1070, el gerente de la empresa estatal energética Recursos y Energía Formosa S.A. (REFSA), Benjamín Villalba, indicó que la provincia estuvo alrededor de tres horas sin suministro eléctrico en plena tarde, cuando las temperaturas superaban los 40°. Asimismo, apuntó contra Nación por la falta de mantenimiento del sistema eléctrico en todo el país.

"El récord histórico de consumo de energía eléctrica en la República Argentina fue en febrero de 2024, con 30.000 megavatios (MW). Ayer tuvimos 28.584 MW y el sistema fue un desastre, todavía no llegamos al pico de consumo y ya tenemos ese tipo de fallas en toda la Argentina. Prácticamente la mitad del país entró en colapso crítico", destacó el directivo de REFSA. Consultado por cómo se vio afectada Formosa por el corte masivo, Villalba detalló: "El interior estuvo casi tres horas sin luz, con temperaturas de entre 45° y 47°. Y nosotros somos electrodependientes, no tenemos ningún otro tipo de energía que no sea la eléctrica".

Luego de varias horas sin suministro eléctrico la situación en el norte del país comenzó a normalizarse, pero a continuación fue el turno del AMBA, en donde se contabilizaron más de 40.000 hogares sin luz. "Todo esto es porque no hubo ningún tipo de mantenimiento durante un año entero en la generación, el transporte, las líneas de alta tensión. Estos son los resultados de la improvisación del Gobierno nacional", criticó Villalba de forma lapidaria, y puntualizó: "Nosotros advertimos los problemas que estamos teniendo, no solo en Formosa, sino en la región. Hay problemas de suministro. Ayer el presidente estuvo hablando en los medios, pero nadie le preguntó por qué la mitad de la República Argentina se quedó sin energía. Hay que avisarle que las industrias no funcionan si no hay energía".

Para finalizar, el gerente de REFSA adelantó que el pronóstico indica que las altas temperaturas seguirán asolando a la provincia durante el resto de la semana, lo cual incrementa el riesgo de nuevos cortes de suministro. "Estamos alertando a la población que de 13 a 17 horas seguramente va a haber problemas de suministro eléctrico. Los bajones son tan grandes que queman electrodomésticos, así que la gente se ve doblemente perjudicada: no solo se queda sin luz, sino que se queda sin heladera o sin aire, o pierde la mercadería. Los lácteos, por ejemplo, no aguantan 3 horas sin refrigerar en esta zona, con 40 y pico de grados", concluyó Villalba.

Un subsidio clave

La semana pasada, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, firmó el Decreto 7/25, por el cual el Gobierno provincial subsidiará con fondos propios el 100% del Valor Agregado de Distribución (VAD) del servicio de energía eléctrica de REFSA, frente al tarifazo que impulsa el presidente libertario Javier Milei. Esta medida implicará una inversión del Estado provincial de $1.400 millones por mes, y tendrá un impacto directo en más de 106.000 familias formoseñas.

Según se detalla en el decreto, se aplicará un subsidio provincial del 100% del cargo variable asociado al VAD, para aquellos usuarios definidos por el Registro de Acceso a los Subsidios de la Energía (RASE) como Bajos Ingresos (N2) y de Ingresos Medios (N3), que consuman hasta 700 kw/h mes. Esta medida tendrá aplicación retroactiva al 1° de diciembre del año 2024, con vigencia hasta el 31 de marzo de 2025.

Esta importante iniciativa es una reformulación del Programa Subsidio Provincial Esfuerzo Formoseño, y busca subsidiar en su totalidad el VAD, que es el costo que tiene la distribución de la energía dentro de los límites de Formosa, y el único concepto de la tarifa que es de órbita provincial. De esta manera, los beneficiarios abonarán en su factura los conceptos de energía, potencia y transporte, que son establecidos exclusivamente por autoridades de jurisdicción nacional. Según indicó el gobernador Insfrán, esta medida alcanzará al 90% de los usuarios residenciales de medios y bajos ingresos en todo el territorio provincial. Se estima que el beneficio tendrá un impacto muy importante en las facturas residenciales, alcanzando una disminución de entre el 36% y el 40%.