Insfrán alcanzó las 1513 obras educativas en toda su gestión y apuesta al crecimiento de la provincia

Durante la mañana del martes, el gobernador Gildo Insfrán encabezó la inauguración de la obra educativa 1513 de su gestión, con la inauguración de la EPEP N°183, el JIN N°45 y el Ciclo Básico Orientado de Lucero Cué, los cuales quedaron habilitados para recibir en su nuevo edificio a los estudiantes de la zona. En este marco, el ministro de Cultura y Educación, Julio Araoz, brindó un discurso a los presentes en el que puso en valor la gestión provincial.

“Hoy el Modelo Formoseño pone a disposición de la comunidad de Lucero Cué, nuevas instalaciones totalmente equipadas con conectividad y tecnología de apoyo para las labores educativas y administrativas, sumando además un polideportivo para actividades recreativas y culturales”, inició en su discurso el ministro.

De esta manera, garantizó que, desde el Ministerio de Cultura y Educación, se continuarán "realizando actividades de asistencia técnica, talleres y ateneos en cada delegación zonal para acercar herramientas a los lugares de trabajo”; y, “con el mismo enfoque en un trabajo conjunto con el Instituto Pedagógico Provincial Justicia Social, se fortalecerá la formación y perfeccionamiento de docentes y directivos”.

“Consolidar un sistema educativo de calidad es el desafío de este tiempo, para lograrlo necesitamos incrementar velozmente la generación de información para la gestión y toma de decisiones. En Formosa somos capaces de hacerlo, porque nuestra participación fundacional en la red Capricornio con la Autopista Digital Formoseña, es el claro ejemplo de conectividad para la inclusión digital, el acceso al conocimiento y la soberanía tecnológica”, concluyó.

La preocupación por las obras públicas

El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de Formosa, Jorge Ibáñez, expresó la preocupación del Gobierno provincial por la paralización de obras públicas y la deuda que mantiene Nación con las empresas constructoras. Además, alertó sobre los efectos negativos de las políticas de ajuste, que afectan a jubilados y trabajadores de la provincia.

En el marco de la inauguración de cuatro nuevas obras educativas y espacios deportivos en Clorinda, Ibáñez explicó que las obras financiadas con fondos provinciales siguen su curso, pero aquellas que dependen del Gobierno nacional están detenidas. Entre ellas, se encuentran la construcción de viviendas, rutas y líneas de energía. "Hay obras muy avanzadas que podríamos terminar nosotros, pero Nación no les paga la deuda a las empresas. Se adeudan certificados de obra de hace más de seis meses", denunció.

Uno de los casos más críticos es la paralización de la construcción de cuatro escuelas técnicas, cuya financiación estaba comprometida por el Gobierno nacional. “En la ciudad capital hay escuelas en construcción y nos preguntan: ‘¿Por qué no terminan la escuela técnica del barrio Nueva Formosa, faltando tan poco?’; y es porque el Gobierno nacional no les paga a las empresas”, afirmó el ministro.

Ibáñez también se refirió al impacto del ajuste fiscal implementado por el Gobierno de Javier Milei en los jubilados formoseños y de otras 12 provincias. En este sentido, criticó la suspensión de los giros de ANSES a las Cajas de Previsión Provinciales que no fueron transferidas a Nación. Ante esta situación, el Gobierno de Formosa decidió cubrir con fondos propios los recursos que ANSES dejó de enviar, garantizando así el pago en tiempo y forma de las jubilaciones provinciales. "Si no tomábamos esta medida, nuestros jubilados no hubieran cobrado", advirtió el funcionario.

Por otra parte, enfatizó las diferencias entre la administración del presidente Javier Milei y la de Formosa, asegurando que la provincia sigue un modelo basado en la presencia del Estado y la protección de los sectores más vulnerables. “Nosotros tenemos un modelo completamente distinto al del Gobierno nacional. Mientras ellos pasan la motosierra y ajustan a los jubilados, trabajadores y provincias, nosotros seguimos otro camino. No compartimos ese horizonte, y aunque el ritmo sea diferente, vamos a seguir adelante”, afirmó.

Cabe destacar que, como indicó el gobernador Gildo Insfrán durante la inauguración de las obras educativas de Clorinda, el Gobierno de Formosa redobló sus esfuerzos para cubrir con recursos propios las áreas afectadas por los recortes de Nación. Entre los programas que dejaron de recibir financiamiento nacional se encuentran el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), la conectividad para escuelas, los comedores escolares y los módulos alimentarios destinados a comunidades originarias.