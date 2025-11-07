El Museo Evita celebra la Semana del Patrimonio con actividades para todas las edades

En el marco de la Semana del Patrimonio, el Museo Evita organiza una nutrida agenda de actividades gratuitas y abiertas a todo público, entre el 10 y el 15 de noviembre. Son propuestas que combinan historia, arte, fotografía y teatro.

El lunes 10 a las 11 comenzará con un recorrido guiado especialmente pensado para adultos mayores, mientras que el martes 11 a las 17.30 se realizará el taller “Nuestras fotos familiares”, dedicado a la conservación de fotografías analógicas y la preservación del patrimonio visual de cada hogar.

El miércoles 12 a las 18, el ciclo “Patrimonio en voz” presentará una entrevista con el arquitecto Juan Martín Repetto, y el jueves 13, también a las 18, se llevará a cabo la presentación del libro Diccionario Histórico del Peronismo 1943–1955.

La programación continuará con el espectáculo teatral “Evitácora. Una obra para toda la familia”, interpretado por Leo Volpedo y Caro Tejeda, con dramaturgia de Ana Alvarado y dirección de Caro Ruy y Javi Swedzky. La obra podrá verse el viernes 14 a las 18 y el sábado 15 a las 15.

Durante toda la semana, del martes 11 al sábado 15, se ofrecerán visitas guiadas para el público general a las 16, y la propuesta culminará el sábado 15 a las 11 con una jornada fotográfica en los espacios del museo, una oportunidad para registrar y compartir miradas sobre el patrimonio cultural.

Todas las actividades se desarrollarán en el Museo Evita, que se suma así a la celebración nacional de la Semana del Patrimonio, invitando a la comunidad a redescubrir la historia y los valores que forman parte de la identidad colectiva.