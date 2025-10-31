Mujeres Emprendedoras: Formosa profundiza el programa para el desarrollo económico con equidad de género

En el marco del Programa Mujeres Emprendedoras de la Subsecretaría de Empleo, creado por el Gobierno de Gildo Insfrán, se realizó un encuentro con las empresas Román Pinturería, Sin­teplast y Colorshop. El programa fue creado con el propósito de fortalecer la autonomía económica, los oficios y los proyectos de las mujeres formoseñas y fomentar así la equidad de género.

Desde su lanzamiento, la iniciativa tuvo la participación de más de 50 mujeres a las que se le ofrece no solo conocimientos técnicos esenciales, sino también un espacio para fortalecer su autoestima, independencia y acceder a oportunidades reales.

En este último encuentro, llevado adelante por el Ministerio de Economía de Formosa, se contó con la que participaron del Workshop de Tendencias de Color junto a Román Pinturería, Sin­teplast y Colorshop. A través del conocimiento volcado a la construcción de la imagen, la organización aseguró que las participantes experimentaron a través de paletas y combinaciones, herramientas para comunicar sus marcas y potenciar sus productos.

Un programa que impulsa la igualdad de género

El programa se estructura en dos líneas de acción clave: "Mujeres en Oficio" y "Madres Emprendedoras" para buscar y generar una transformación personal y social duradera en la provincia. La línea "Mujeres en Oficio" ofrece capacitaciones prácticas en áreas históricamente masculinizadas, como Introducción a la Electricidad Domiciliaria Básica, Albañilería Básica y Pintura de Interiores. Estas formaciones se desarrollan en colaboración con el Departamento de Educación Permanente y aliados del sector privado.

Por otro lado, Madres Emprendedoras se enfoca en mujeres con emprendimientos en funcionamiento y con hijos pequeños en edad no escolarizada. Este programa está diseñado para permitirles conciliar el cuidado infantil con la capacitación.

Esto incluye talleres clave en organización y administración de proyectos, habilidades blandas y educación financiera, esta última en articulación con el Banco Formosa. Las mujeres también reciben seguimiento personalizado por parte de psicólogas y asesoramiento especializado para fortalecer sus ideas.

Políticas de género impulsadas por Formosa

Por decisión del gobernador Gildo Insfrán, la provincia de Formosa refuerza su compromiso en la lucha contra la violencia de género e implementa políticas públicas destinadas a su prevención en todo el territorio, incluso ante el recorte de programas nacionales clave en esta materia. Desde la Secretaría de la Mujer se señaló que, mientras a nivel nacional “se desintegran espacios destinados a las mujeres”, el Gobierno provincial mantiene y fortalece los derechos adquiridos, en el que se garantiza la continuidad de las acciones con una fuerte base institucional y una mirada interdisciplinaria.

Además, se destacó que el trabajo provincial no se realiza de manera aislada, sino en articulación con distintos organismos, fortaleciendo la presencia del Estado en los barrios y comunidades, y se remarcó la importancia de mantener la empatía, el contacto directo con las personas y el compromiso de brindar respuestas integrales.