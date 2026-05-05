Ministros de Energía de la UE debatirán sobre perforación de gas en sus territorios

FOTO DE ARCHIVO: Válvulas se ven en la estación de importación y distribución de gas natural más grande de Austria en Baumgarten

Los ministros de Energía de los países de la Unión Europea darán un paso inusual al debatir la próxima semana sobre ‌la producción local de gas ‌natural, en un momento en que los gobiernos buscan formas de limitar el impacto económico del conflicto iraní, según un documento interno al que accedió Reuters.

La UE depende de las importaciones de gas —que cubren alrededor del 80% de sus necesidades— y se ha visto muy expuesta al aumento de los precios internacionales de la energía después de que el conflicto ​en Oriente Medio provocó ⁠una perturbación sin precedentes.

Desde que los ataques aéreos de Estados Unidos ‌e Israel desencadenaron la guerra a finales de febrero, Bruselas ⁠ha afirmado que mantiene su compromiso con ⁠el plan para mejorar la seguridad energética de Europa y alcanzar los objetivos de reducción de las emisiones que contribuyen al calentamiento global, sustituyendo ⁠los combustibles fósiles por energías limpias y reduciendo su exposición a ​los volátiles mercados del petróleo y el gas.

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Sin ‌embargo, un documento preparatorio para una reunión ‌de los ministros de Energía de la UE la próxima semana, ⁠al que ha tenido acceso Reuters, reveló que los países también tienen previsto debatir la producción local de gas.

El documento ha sido elaborado por Chipre, que ostenta la presidencia rotativa de la UE y presidirá ​la reunión. Chipre ‌cuenta con reservas de gas natural en alta mar.

"Dadas las actuales crisis de precios y la volatilidad del mercado mundial del GNL, ¿cómo ve el papel de los recursos de gas autóctonos como mecanismo colectivo para la estabilidad de los precios en ⁠toda la Unión?", pregunta el documento.

Afirma que el reto consiste en incentivar el uso de las reservas nacionales "sin encerrarnos en sistemas intensivos en carbono que socaven nuestros objetivos climáticos a largo plazo".

Un portavoz de la presidencia chipriota de la UE afirmó que el objetivo era adoptar "una visión pragmática" sobre cómo la UE garantiza la seguridad energética y gestiona las crisis energéticas en los próximos años.

"Se ‌trata de preparación y equilibrio, no de dar marcha atrás en la transición energética", señaló el portavoz.

Algunos diplomáticos de la UE señalaron que el debate previsto reflejaba una creciente apertura en la UE a considerar la producción nacional.

Son los países individuales, y no Bruselas, los responsables de sus recursos energéticos ‌nacionales.

La producción interna de gas de la UE se ha reducido a la mitad en la última década, debido a la escasa inversión en nuevas exploraciones y ‌a la decisión ⁠de los Países Bajos de cerrar su enorme yacimiento de gas de Groninga para evitar la actividad sísmica que ​dañó miles de edificios.

Rumania y Chipre, que cuentan con las mayores reservas de gas comercialmente explotables de la UE, tienen previsto aumentar la producción nacional.

Con información de Reuters