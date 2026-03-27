México alberga repesca para el Mundial 2026 bajo el fantasma de la violencia

Imagen de archivo. Miembros de un grupo de búsqueda de personas desaparecidas en Guadalajara, mientras la ciudad mexicana se prepara para la Copa Mundial de la FIFA 2026, de la que será sede de varios partidos.

Hace poco más de ​un mes, Guadalajara, la segunda ciudad más grande de México, se encontraba sumida en una ola de violencia desatada por la captura y muerte del capo del narcotráfico Rubén "El Mencho" Oseguera. Las calles estaban llenas de autos calcinados, los negocios cerrados y los casquillos de bala desperdigados ‌por el suelo.

Pero el jueves por la noche, la ciudad ‌mostró una imagen muy diferente. Guadalajara fue sede de su primer partido internacional de fútbol desde la operación militar, en un esfuerzo por calmar las preocupaciones de seguridad antes de la Copa Mundial que México coorganizará con Estados Unidos y Canadá.

En un duelo intenso pero con pocas oportunidades de gol, los Reggae Boyz derrotaron 1-0 a Nueva Caledonia en un casi abarrotado estadio Akron, con capacidad para unos 50,000 espectadores, y se acercaron a su sueño de regresar a una Copa Mundial después de 28 años.

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"Fue algo que ocurrió solo un día. Al día siguiente todo estaba bajo control, así que no cancelé los billetes de avión. Siempre tuve confianza", dijo Rick Brown, un canadiense de 53 años nacido en Jamaica, que llegó a la ciudad el martes con sus dos hijos ​pequeños para animar a su equipo en su ⁠intento por clasificarse para su segunda Copa del Mundo.

"Me siento bastante seguro. Hay muchos guardias", añadió, señalando a los agentes fuertemente armados que se ‌encontraban a las afueras del estadio. "La ciudad es genial. Me recuerda a Jamaica: la gente, la comida, el clima, es como ⁠un segundo hogar".

Pero gran parte de la atención se centraba fuera del estadio.

Ambas selecciones llegaron ⁠al recinto bajo estrictas medidas de seguridad. Militares y policías armados con fusiles escoltaron a los equipos desde el momento en que aterrizaron en la ciudad.

Guadalajara será sede de cuatro partidos de la fase de grupos de la Copa del Mundo, recibiendo a equipos como México, España y Uruguay. Las selecciones de ⁠Corea del Sur y Colombia también han elegido Guadalajara como base.

Si bien la ciudad ha querido aprovechar el Mundial como plataforma para atraer ​más turismo y ha mejorado la infraestructura local y embellecido las plazas públicas antes de la competición, la inminente ‌llegada de unos 3 millones de visitantes también ha puesto de relieve ‌la violencia de los cárteles y los miles de desaparecidos en el estado Jalisco, cuya capital es Guadalajara.

"Seguimos reforzando la seguridad, sobre todo ⁠al interior del estado. Hemos restablecido la presencia institucional y la seguridad para que la gente se sienta tranquila y segura por los lugares por donde transite. Y la mejor forma de sentirse seguros es que vean efectivos de seguridad cerca", dijo el secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández, detallando que más de 2,000 efectivos garantizaban la seguridad de los equipos y asistentes al estadio.

"(El Jamaica-Nueva Caledonia) es uno de los partidos de prueba más importantes que tenemos previo ​al Mundial", agregó, señalando que ‌su personal ha recibido capacitación del FBI y de diversas fuerzas policiales, como las de Francia y Colombia, para atajar cualquier imprevisto relacionado con la inseguridad.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, declaró que el organismo rector del fútbol mundial está "analizando" la situación en México, pero restó importancia a las preocupaciones y recalcó que tenía "total confianza" en el país, en su presidenta Claudia Sheinbaum y en las autoridades.

CRISIS DE DESAPARICIONES

En México se reportan más de 132,000 personas desaparecidas. Jalisco, sede de uno de los dos grupos criminales más poderosos del país —el ⁠Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)—, concentra el 10% del total.

Sheinbaum se ha comprometido a mejorar la capacidad de las autoridades para encontrar a los desaparecidos, optimizando la coordinación entre las agencias policiales y facilitando el intercambio de datos entre estados.

Sin embargo, investigadores y familiares de las víctimas afirman que el número de desaparecidos podría ser aún mayor, ya que uno de cada cuatro casos no se denuncia por temor a represalias. Familias de todo el país han decidido tomar la justicia por su mano, criticando a las autoridades locales por su inacción y, en ocasiones, buscando por su cuenta a familiares y amigos.

En marzo del año pasado, en un caso que conmocionó al país, un grupo de búsqueda ingresó a un rancho ubicado a una hora al oeste de Guadalajara tras recibir una denuncia anónima y encontró unos 200 pares de zapatos, ‌cientos de prendas de vestir y restos humanos carbonizados. Posteriormente, las autoridades indicaron que el lugar parecía ser un campo de entrenamiento y ejecución de asesinatos del CJNG.

Desde el año pasado, familiares de desaparecidos han encontrado al menos 500 bolsas con restos humanos en cuatro fosas en un radio de 20 kilómetros del estadio Akron, lo que evidencia la magnitud de la crisis de desapariciones que azota al estado.

"No es que no estemos de acuerdo con el Mundial, no estamos de acuerdo con el gasto público excesivo, en materia de estética o de limpiar zonas para los turistas, cuando México es un país que atraviesa muchas crisis y más en ‌seguridad pública y desaparecidos", dijo Héctor Flores, de 45 años, y cofundador del colectivo Luz de Esperanza.

Hablando en una glorieta tapizada con fichas de las personas desaparecidas en Jalisco, Flores recordó que su hijo, Héctor Daniel, fue sustraído en mayo de 2021 de su casa por personal de la Fiscalía de Jalisco. Desde entonces, él ha hecho ‌de la búsqueda una forma de vida ⁠y, tras años de silencio institucional, en junio, un tribunal reconoció a su hijo como víctima de desaparición forzada, asegurando, no solo que hubo participación de agentes estatales en su desaparición, sino reconociendo que el Estado mexicano ha violado gravemente sus obligaciones ​en materia de derechos humanos.

La Fiscalía General de Jalisco no respondió a la solicitud de comentarios de Reuters.

"El Mundial es una excelente ventana para solicitarle ayuda a la comunidad internacional y que ellos conozcan la situación que se está viviendo en México. No es posible que más de 133,000 familias estén buscando a sus seres queridos y no pase absolutamente nada... Jalisco es una fosa, todo México es una fosa", dijo.

Con información de Reuters