EEUU, Australia y Filipinas celebran sus segundas maniobras conjuntas en el mar de China Meridional

FOTO DE ARCHIVO: Una vista aérea muestra la isla Thitu, ocupada por Filipinas y conocida localmente como Pag-asa, en las disputadas islas Spratly, en el mar de China Meridional

Estados ​Unidos y Australia se unieron a Filipinas en sus segundas maniobras marítimas conjuntas de este año en ‌el mar de China ‌Meridional, ante las tensiones con China en esta zona marítima en disputa.

Las maniobras, de cuatro días de duración del 9 al 12 de abril, reunieron a buques de guerra, aviones de combate y aviones de vigilancia en una serie de operaciones coordinadas para reforzar las capacidades de defensa marítima, ​según informó el ⁠lunes el ejército filipino.

Las maniobras pusieron de relieve la "creciente ‌cooperación en materia de defensa entre las tres ⁠naciones y su compromiso compartido con ⁠la seguridad regional", según se indicó en un comunicado.

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Filipinas desplegó sus aviones de combate FA-50, mientras que Australia aportó aviones ⁠P-8A Poseidon y EEUU el USS Ashland, un buque ​de desembarco.

Las maniobras se celebraron antes de ‌la inauguración, el 20 de ‌abril, de los ejercicios militares anuales a gran escala ⁠denominados Balikatan —o "hombro con hombro"— entre Manila y Washington, que por primera vez contarán con la participación plena de Japón, en lugar de como observador, junto con Australia.

Filipinas y China ​se han ‌intercambiado acusaciones por una serie de incidentes en el mar de China Meridional, incluido un reciente encuentro en el que Pekín disparó bengalas contra un avión de la Guardia Costera filipina.

Zhai Shichen, portavoz del ⁠Comando del Teatro Sur de China (STC, por sus siglas en inglés), dijo el lunes que la Armada china llevó a cabo una patrulla rutinaria en el mar de China Meridional durante los mismos cuatro días en que se celebraron las maniobras.

"En un intento por provocar disturbios en la región, Filipinas cooptó a ‌países ajenos a la región para organizar las denominadas patrullas conjuntas, perturbando la paz y la estabilidad en el mar de China Meridional", dijo Zhai.

"Las fuerzas del STC salvaguardarán con determinación la soberanía territorial y los derechos e intereses marítimos de ‌China, y defenderán con firmeza la paz y la estabilidad regionales".

Pekín se ha opuesto sistemáticamente a las actividades militares conjuntas de Manila ‌con sus socios ⁠aliados en el mar de China Meridional, alegando que tales maniobras agravan la tensión en ​la región.

Con información de Reuters