Los supervivientes del ataque a El Fashir relatan su brutal huida de Sudán

Los supervivientes del ataque de Al-Fashir describen su brutal huida de Sudán

Solo pudieron ​ver cómo los paramilitares disparaban y mataban a sus seres queridos. Fueron retenidos, sufrieron palizas, les robaron los teléfonos, los zapatos y los ahorros de toda una vida.

A principios de noviembre de 2025, los supervivientes de un asalto paramilitar de ‌tres días en el oeste de Sudán comenzaron a ‌llegar a la ciudad desértica de Tine, en la frontera con Chad, donde un equipo de periodistas de Reuters habló con algunos sobre los horrores a los que, cuentan, se enfrentaron al huir de la toma de El Fashir por las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR).

La gran ciudad de la región sudanesa de Darfur, asolada por la hambruna y que en su día albergó a alrededor de un millón de personas, había estado sitiada durante 18 meses antes de la ofensiva final de las FAR, que comenzó el 25 de octubre.

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Las FAR no respondieron a las preguntas sobre las acciones de sus fuerzas durante la ofensiva, que, según la ONU, presentaban "las características de ​un genocidio".

Su líder, Mohamed Hamdan Dagalo, ⁠dijo el 29 de octubre que cualquier combatiente u oficial que cometa un delito sería detenido e investigado, y que los ‌resultados se harían públicos.

Decenas de miles de civiles huyeron a través del desierto. Muchos llegaron a un centro ⁠de tránsito de refugiados en Tine hambrientos, algunos con heridas de bala y ⁠profundas cicatrices en los pies por haber caminado descalzos durante días. Algunos estaban tan traumatizados que no podían describir gran parte de lo que habían visto.

Pero las historias que sí contaron, que forman parte de un documental de Reuters sobre el ataque de las RSF ⁠a la ciudad, dibujan un panorama desgarrador de desesperación y violencia. Reuters confirmó de forma independiente los testimonios de ​los supervivientes, aunque algunos detalles no pudieron verificarse.

HUIDA DE EL FASHIR

Mohamed Adam intentaba escapar de la ‌ciudad la mañana del 26 de octubre cuando un ataque ‌con drones alcanzó la casa en la que se refugiaba, matando a su esposa, Siham. La metralla se le incrustó en ⁠el pecho y en el ojo. No tuvo tiempo de enterrar a su esposa antes de huir.

Adam dijo que vio decenas de cadáveres en la carretera mientras corría, cambiando de dirección varias veces para esquivar los drones que sobrevolaban la zona y a grupos de combatientes paramilitares.

Las FAR habían excavado una trinchera de 57 kilómetros alrededor de la ciudad y dentro, dijo, vio los cadáveres de hombres, mujeres ​y niños que habían ‌sido abatidos.

"Nadie nos preguntó quiénes éramos", dijo Adam al describir su huida. "Simplemente nos dispararon".

Caminó durante días con su hermano, que cojeaba con una muleta debido a una pierna rota y una rótula destrozada. Luego, Adam alquiló camellos para que los llevaran hasta la frontera con Chad.

Su esposa, Siham, había sido diputada en Jartum y activista humanitaria que apoyaba a viudas, huérfanos y otros sudaneses desplazados en el campo de refugiados de Zamzam y otros alrededor de El Fashir. ⁠Hasta el viernes anterior a su muerte, dijo, ella estaba distribuyendo ayuda alimentaria en el hospital saudí.

Su muerte era tan reciente que él todavía hablaba de ella en tiempo presente.

NADA DE COMER NI BEBER

Safaa Zakaria nació en El Fashir y creció en la ciudad con sus hermanos. Contó que su familia sufrió mucho durante el asedio de 18 meses de las Fuerzas de Apoyo Rápido, sobreviviendo a base de ambaz, un tipo de pienso para animales.

"No había nada que comer ni beber", dijo. "Si salías a buscar agua, te mataban con drones".

Contó que el asalto final de las fuerzas paramilitares comenzó en la madrugada del 26 de octubre, con artillería pesada y drones, "hasta que todo el cielo sobre la ciudad estaba ‌en llamas".

Ella y su familia decidieron huir. Durante su huida, contó, un combatiente de las FAR tomó como rehén a uno de sus hermanos, y otro disparó y mató a dos de sus cuñados.

En un video que le mostró un reportero de Reuters, identificó al comandante que los mató, el general de brigada de las RSF al-Fateh Abdullah Idris, conocido como Abu Lulu, quien se ha convertido en el rostro de los abusos contra los derechos humanos de los que se acusa a las FAR durante la ofensiva.

Reuters revisó cientos de videos grabados ‌y publicados en Internet por las fuerzas de las FAR durante el asalto. En cuatro de esos vieos se ve a Abu Lulu matando a 15 personas desarmadas.

Poco después de la ofensiva, la FAR publicó un video en el que se veía a Abu Lulu detenido y siendo ingresado en ‌una celda de la prisión ⁠de Shala, en el sur de El Fashir. Trece fuentes informaron a Reuters de que luego fue puesto en libertad.

Nueve afirmaron que ha vuelto al combate. La FAR lo niega y afirma que sigue encarcelado y ​que será juzgado por los presuntos delitos.

Zakaria continuó a pie con su bebé, que entonces tenía dos meses y medio. Dijo que los combatientes de la FAR la detuvieron en varias ocasiones y la golpearon. Vio morir a muchas personas a lo largo de la carretera hacia Chad.

"Tuvimos que dejar sus cuerpos en la carretera. No podíamos cargarlos".

(Información adicional de Nafisa Eltahir. Editado en español por Javier López de Lérida)