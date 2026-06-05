La UE debe estar preparada y ser capaz de expandirse, dice Merz en una cumbre con líderes balcánicos

El presidente griego, Constantine Tassoulas, conversa con el canciller alemán, Friedrich Merz, el día de una sesión plenaria en la Cumbre UE-Balcanes Occidentales en Tivat, Montenegro

Por Ivana Sekularac y ​Andreas Rinke

TIVAT, Montenegro, 5 jun (Reuters) - La Unión Europea debe demostrar que está dispuesta y es capaz de acoger a nuevos miembros, ‌dijo el viernes el ‌canciller alemán, Friedrich Merz, en una reunión de los líderes del bloque con sus homólogos de los Balcanes occidentales, cuyos países esperan incorporarse en los próximos años.

La ampliación ha cobrado mayor importancia en el programa de la UE debido a la guerra de Rusia contra Ucrania, dado que Kiev desea unirse al bloque para afianzarse en la ​corriente política dominante de ⁠Europa, y funcionarios de la UE declararon que la unión debería ‌expandirse para reducir la influencia de potencias extranjeras en ⁠su vecindad.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Sin embargo, el proceso de ⁠adhesión suele ser largo y complejo, e implica años de negociaciones y reformas legales, así como la aprobación de los 27 miembros actuales de ⁠la UE para completar cada paso.

"La Unión Europea tiene que ​demostrar que es capaz de ampliarse y ‌que está dispuesta a hacerlo, y ‌queremos debatir eso aquí", declaró Merz a la prensa en la ⁠cumbre celebrada en la ciudad costera montenegrina de Tivat.

"Hay, por supuesto, toda una serie de preguntas que debemos responder, que debemos responder juntos, pero, por encima de todo, debe quedar claro que esta ​parte de ‌Europa forma parte del futuro de la Unión Europea", añadió Merz.

"El hecho de que no hayamos admitido a ningún nuevo miembro desde hace ya 13 años demuestra que también ha habido deficiencias por parte de la Unión Europea."

Seis países de ⁠los Balcanes occidentales quieren adherirse a la UE —Albania, Bosnia y Herzegovina, Serbia, Montenegro, Macedonia del Norte y Kosovo—, pero se encuentran en diferentes fases del proceso de adhesión.

Montenegro, con una población de solo 630.000 habitantes, es considerado por muchos el favorito y su integración en la UE, un bloque de 450 millones de personas, sería relativamente fácil.

Pero incluso Montenegro se ‌enfrenta a obstáculos, entre ellos los relacionados con la justicia y la corrupción, y muchos consideran que su objetivo de adherirse en 2028 es muy ambicioso.

En vísperas de la cumbre, Alemania y Francia propusieron dar a los aspirantes a miembros de la UE más oportunidades de participar ‌en los programas de la UE y acceder al mercado único antes de incorporarse al bloque.

Merz también sugirió el mes pasado que se podría conceder ‌a Ucrania un nuevo ⁠estatus de "miembro asociado" que permitiría a los funcionarios ucranianos participar en las cumbres de la UE y en ​las reuniones ministeriales —aunque sin derecho a voto— como paso intermedio hacia la plena adhesión.

Con información de Reuters