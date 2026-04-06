Revés para Milei: la Justicia Federal desestimó la denuncia contra el gobernador Ricardo Quintela

La Justicia Federal desestimó la denuncia contra el gobernador Ricardo Quintela, la que fue presentada por el fiscal Carlos Stornelli. La misma se originó tras los dichos del mandatario riojano en el marco de una entrevista radial pero se archivó definitivamente conforme al Código Procesal Penal de la Nación.

"Hoy la Justicia Federal desestimó la denuncia presentada en mi contra y en contra de la senadora Florencia López, en el marco de la causa CFP 748/2026, tramitada ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 9, y dispuso su archivo definitivo conforme al artículo 180 del Código Procesal Penal de la Nación", detalló el mandatario en su cuenta personal en X respecto a la comunicación telefónica que tuvo con Radio 10 durante el mes de febrero.

"Quiero ser muy claro: se nos acusó de haber cometido delitos graves como intimidación pública, apología del delito, sedición y atentado contra el orden constitucional, a partir de declaraciones realizadas en el marco de debates políticos y mediáticos. Una acusación absolutamente desproporcionada, que buscó tergiversar el sentido de nuestras palabras", detalló Quintela en relación a la interpretación de sus dichos sobre el presidente Javier Milei y sobre la caducidad de su mandato del próximo 10 de diciembre de 2027.

En este sentido, el riojano recuperó la respuesta judicial sobre que la misma "deben entenderse dentro de un contexto de debate político y social intenso, y que no constituyen delito alguno". "Este fallo no solo pone fin a una denuncia sin sustento, sino que también expone con claridad que es un mal uso de las instituciones democráticas y del sistema de justicia intentar utilizar los tribunales para disciplinar o acallar a quienes piensan distinto", exclamó el mandatario quien tuvo el respaldo del PJ nacional, y las bancas de Unión por la Patria en las dos cámaras del Congreso de la Nación, quienes interpretaron la denuncia como una acción de persecución política hacia el peronismo.

"Siempre he defendido la democracia, el orden constitucional y el respeto por las instituciones. Pero también creo que la democracia se fortalece cuando hay debate, cuando hay discusión y cuando no se silencian las voces críticas. Vamos a seguir diciendo lo que pensamos, con la misma convicción de siempre, porque representamos a un pueblo que no puede esperar y que necesita dirigentes comprometidos con su presente y su futuro", concluyó el mandatario.