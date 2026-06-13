La Rioja avanza en minería: Quintela recibió a OCM Mining y confirmó avances para iniciar perforaciones en Las Pailas

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, recibió a directivos de OCM Mining, quienes presentaron los resultados de la primera campaña de prospección realizada en el proyecto minero Las Pailas y detallaron los próximos pasos previstos para el desarrollo de la iniciativa en La Rioja.

"Nos reunimos con las autoridades de la empresa OCM Mining para seguir afianzando el desarrollo minero en nuestra provincia. Gustavo Fernández, su director de geología, nos expuso los resultados de la primera campaña de prospección en el proyecto Las Pailas. En este desarrollo, a través de EMSE, la provincia es socia estratégica", detalló en X el mandatario riojano.

"​A partir de este trabajo, ya planificamos la campaña de exploración del próximo año, que va a incluir perforaciones. Esto significa un incremento real en la inversión y, lo más importante: más oportunidades de trabajo y desarrollo. ​Gracias a los planes de inversión y las definiciones de las distintas empresas que hoy exploran nuestro suelo, tenemos la fuerte previsión de alcanzar los 30.000 metros de perforaciones en la campaña que viene", concluyó Quintela.

Detalles del encuentro

La empresa informó que la etapa inicial de exploración concluyó con resultados favorables, lo que permitirá avanzar hacia una nueva fase de estudios y perforaciones. En ese sentido, el ministro de Trabajo, Empleo, Industria y Minería, Federico Bazán, destacó que la provincia participa del proyecto como socia estratégica a través de la empresa de Energía y Minerales Sociedad del Estado (EMSE) y remarcó que los avances alcanzados abren perspectivas de mayor inversión y desarrollo económico.

Según explicó el funcionario, la próxima campaña incluirá perforaciones de entre 2.000 y 3.000 metros de profundidad, una instancia que demandará una inversión significativamente superior a la realizada hasta el momento y que podría generar nuevas oportunidades laborales en la región.

Minería sustentable

Por su parte, el vicepresidente de OCM Mining, Sebastián Pérez Escobar, señaló que la campaña de prospección permitió recolectar cerca de 350 muestras para su análisis en laboratorio y precisó que aún resta recibir entre el 10% y el 15% de los resultados para completar el informe final.

Además, adelantó que entre octubre y diciembre de este año la compañía desarrollará una campaña geofísica que servirá de base para definir la siguiente etapa del proyecto. Una vez concluidos esos estudios, la firma prevé iniciar las perforaciones entre enero y febrero de 2027.

Pérez Escobar también destacó el acompañamiento del Gobierno provincial durante el proceso y valoró el trabajo conjunto realizado con EMSE y el Ministerio de Minería para avanzar en el desarrollo del proyecto.

Desarrollo provincial

En tanto, el intendente de General Lamadrid, Luis Orquera, subrayó el impacto que la actividad minera ya tiene en el departamento. Según indicó, gran parte de los trabajadores vinculados al proyecto pertenecen a la zona, lo que representa una oportunidad concreta de empleo y desarrollo para las comunidades locales.

Desde el Gobierno provincial señalaron que, de acuerdo con los planes de exploración e inversión presentados por las empresas que operan actualmente en La Rioja, la próxima campaña minera podría alcanzar los 30.000 metros de perforación distribuidos en distintos proyectos, consolidando una nueva etapa de crecimiento para el sector.