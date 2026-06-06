La Rioja impulsa encuentros y capacitaciones para ampliar el debate sobre el desarrollo minero

Con el objetivo de ampliar el acceso a información técnica y promover la participación ciudadana, el Gobierno de La Rioja puso en marcha una agenda de encuentros, capacitaciones y espacios de intercambio con los ciudadanos vinculados al desarrollo de la actividad minera en la provincia.

La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Trabajo, Empleo, Industria y Minería y busca brindar herramientas de análisis sobre el sector, sus etapas de desarrollo y las perspectivas productivas que presenta para el territorio riojano.

“Estos encuentros son fundamentales para conocer cómo funciona el sector, cuáles son las etapas de cada proyecto y los tiempos que requiere su desarrollo”, sostuvo a medios locales el ministro de la cartera provincial, Federico Bazán. Asimismo, remarcó la necesidad de incorporar las inquietudes y opiniones de las comunidades de cada región en el debate sobre el futuro de la minería en La Rioja.

Por ese motivo, las autoridades acordaron trasladar este esquema de trabajo a distintos departamentos mediante actividades abiertas a vecinos, instituciones y organizaciones locales.

Legislatura provincial

El lanzamiento de este proceso se realizó en la Legislatura Provincial, donde autoridades del Ejecutivo, legisladores y especialistas analizaron el presente de la minería y coordinaron una serie de acciones que se desplegarán en distintos departamentos.

Durante el encuentro se avanzó en la planificación de una agenda que incluirá charlas informativas, reuniones con comunidades y audiencias públicas, con el propósito de acercar información a los vecinos y generar instancias de consulta e intercambio.

En ese marco, el coordinador del Programa de Asistencia para una Minería Sustentable del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Claudio Trinca, expuso sobre los aspectos técnicos de la actividad minera y explicó las distintas etapas que atraviesa un proyecto, desde la prospección inicial hasta su eventual desarrollo productivo.

Por su parte, el presidente de Energía y Minerales Sociedad del Estado (EMSE), Walter Gómez, presentó un panorama actualizado de los proyectos metalíferos que se encuentran en marcha en la provincia y detalló el rol que cumple EMSE en la promoción de inversiones.

Según explicó, la empresa estatal trabaja en la generación de condiciones que faciliten la llegada de capitales privados, actualmente concentrados en tareas de exploración y prospección minera.

Transparencia y desarrollo sustentable

Desde el Ministerio de Trabajo, Empleo, Industria y Minería señalaron que esta propuesta forma parte de una política basada en la transparencia, el acceso a la información y la participación ciudadana.

En ese sentido, destacaron que el conocimiento técnico constituye una herramienta central para acompañar el desarrollo productivo de la provincia y analizar los desafíos que presenta la actividad minera.

Además, remarcaron que los beneficios económicos y sociales asociados al sector deben evaluarse desde una perspectiva de mediano y largo plazo, contemplando la participación de las comunidades y el cumplimiento de los estándares ambientales vigentes.