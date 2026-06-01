Crecimiento y desarrollo minero: La Rioja fortalece su apuesta al litio con perforaciones exploratorias en Arauco

La provincia de La Rioja continúa consolidando su perfil minero con 25 proyectos activos distribuidos en distintos puntos de la provincia y una estrategia de desarrollo sostenida a largo plazo. En ese contexto, el proyecto de exploración de litio ubicado en el departamento Arauco alcanzó una nueva etapa de avance con el inicio de las tareas de perforación exploratoria, un hito clave dentro del proceso de evaluación del potencial del recurso.

La iniciativa es desarrollada por Udine S.A., empresa que desde hace dos años lleva adelante trabajos de prospección en la zona de Aimogasta, en el extremo sur del Salar de Pipanaco, sector colindante con la desembocadura del Río Salado en Bañado de los Pantanos.

El vicepresidente de Udine S.A., Germán Boguetti, en declaraciones al portal Nueva Rioja, destacó el potencial minero, el trabajo articulado entre los sectores público y privado a través de la participación del Estado provincial mediante EMSE.

“Como empresa privada de exploración que invierte en minería, vemos a La Rioja como una de las provincias con mayor potencial del país. El Gobierno ha demostrado tener un objetivo muy claro en el desarrollo de la actividad, promoviendo la inversión bajo reglas precisas y transparentes”, expresó el directivo.

Asimismo, señaló que “el trabajo coordinado con la Secretaría de Minería y las autoridades ambientales garantiza que cada etapa exploratoria se realice bajo los más altos estándares de control y sustentabilidad”.

En esta línea y con el objetivo de coordinar las próximas acciones, se realizó una reunión de trabajo encabezada por el ministro de Trabajo, Empleo, Industria y Minería, Federico Bazán; la secretaria de Minería, Ivanna Guardia; el presidente de EMSE, Walter Gómez; el vicepresidente de EMSE, Federico Escudero; y el vicepresidente de Udine S.A., Germán Boguetti

Identificación de áreas

Como resultado de las tareas de prospección y de los estudios geofísicos realizados en la zona, la empresa identificó tres áreas de interés donde comenzarán las perforaciones exploratorias y de bombeo para la extracción de salmuera. Estas acciones permitirán obtener información precisa sobre la concentración de litio existente y continuar evaluando el potencial productivo del proyecto.

Finalmente, sostuvo que el avance del proyecto de litio en Arauco y el creciente interés por distintas áreas mineras de la provincia reflejan el posicionamiento que viene consolidando La Rioja en materia de inversiones vinculadas al desarrollo sustentable de los recursos naturales. “Este proyecto reafirma el dinamismo que viene imprimiendo La Rioja en los últimos años y la posiciona como un destino seguro para la inversión minera sustentable”, concluyó Boguetti.