La guerra, la sequía y la falta de ayuda agravarán el hambre en 2026, dice reporte mundial

FOTO DE ARCHIVO: Un niño refugiado sudanés huérfano de Al-Fashir come alimentos gratuitos proporcionados por el "Proyecto Cocina Comunitaria" dentro del campamento de tránsito de Tine

​Los conflictos, la sequía y la reducción de la ayuda mantendrán el hambre mundial en niveles críticos en 2026, y se prevé que la inseguridad alimentaria ‌empeore en algunos de los países ‌más frágiles del mundo, según el Informe mundial sobre crisis alimentarias de 2026.

La décima edición del informe sobre el hambre, publicado por una coalición de organizaciones humanitarias y de desarrollo, señala que el hambre aguda se ha duplicado en la última década, con dos hambrunas declaradas el año pasado por primera vez en la historia del informe: en Gaza y Sudán.

En total, 266 millones de personas en 47 países y territorios se ​enfrentaron a altos niveles ⁠de inseguridad alimentaria aguda en 2025, mientras que 1,4 millones de personas se enfrentaron ‌a condiciones catastróficas en algunas zonas de Haití, Malí, Gaza, Sudán ⁠del Sur, Sudán y Yemen.

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Solo en 2025, 35,5 ⁠millones de niños en todo el mundo sufrían malnutrición aguda, incluidos casi 10 millones que padecían malnutrición aguda grave.

En cuanto a este año, el informe señala que los niveles de ⁠gravedad siguen siendo críticos, y solo se espera que Haití escape de ​la peor categoría "catastrófica" gracias a una ligera mejora de la ‌seguridad y al aumento de la ayuda humanitaria.

"Ya ‌no estamos ante crisis temporales, sino ante crisis persistentes a lo largo del ⁠tiempo", dijo Álvaro Lario, director del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola de las Naciones Unidas, que colabora en la elaboración del informe anual.

"El mensaje principal es que la inseguridad alimentaria ya no es un problema aislado, sino que está ejerciendo presión sobre la ​estabilidad mundial", ‌dijo a Reuters.

GUERRA CONTRA IRÁN AGRAVARÍA LAS CRISIS ALIMENTARIAS

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ha agravado la alarma, señaló Lario, advirtiendo que una interrupción prolongada del comercio de energía y fertilizantes podría extenderse a los mercados alimentarios mundiales y agravar el hambre en los países dependientes de ⁠las importaciones que ya se encuentran en crisis.

"Incluso si el conflicto en Oriente Medio termina ahora mismo, sabemos que gran parte de las crisis de precios de los alimentos y la inflación se producirán en los próximos seis meses", afirmó.

Incluso antes de la tensión añadida de esta última guerra, parecía probable que África Occidental y el Sahel siguieran sometidos a una fuerte presión este año debido a los conflictos y a la inflación persistente, especialmente en Nigeria, ‌Malí, Níger y Burkina Faso.

Se prevé que solo Nigeria registre uno de los mayores aumentos de la inseguridad alimentaria en 2026, con 4,1 millones de personas más que se enfrentarán a una situación de hambre aguda.

En África Oriental, se prevé que la falta de lluvias en gran parte del Cuerno de África agrave el sufrimiento en Somalia y Kenia, donde ‌la sequía, la inseguridad, los elevados precios de los alimentos y la reducción de la ayuda humanitaria probablemente provoquen un empeoramiento de las condiciones.

El informe también advierte que la financiación humanitaria y ‌para el desarrollo destinada ⁠a los sectores alimentarios en crisis se redujo drásticamente en 2025 y se prevé que siga disminuyendo.

Se estima que la financiación humanitaria destinada ​al sector alimentario se redujo en torno a un 39% el año pasado con respecto a los niveles de 2024, mientras que la ayuda al desarrollo se contrajo al menos un 15%.

Con información de Reuters