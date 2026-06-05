La FDA de EEUU inicia un estudio sobre la seguridad de la píldora abortiva, según el WSJ

FOTO DE ARCHIVO. Un contenedor con cajas de mifepristona, el principal medicamento usado para un aborto médico, en la Clínica de Mujeres Alamo en Carbondale, Illinois, EEUU

La Administración ​de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) ha lanzado un estudio sobre la ‌seguridad de la píldora ‌abortiva, también llamada mifepristona, una medida que podría allanar el camino para que el Gobierno de Donald Trump restrinja la forma en que se distribuye y utiliza, informó el jueves The Wall Street Journal.

La FDA ha dicho que la mifepristona sigue siendo segura y eficaz para su uso previsto cuando ​se utiliza según ⁠las indicaciones.

Reuters no pudo verificar de inmediato la información. ‌La FDA no respondió de inmediato a una ⁠solicitud de comentarios de Reuters fuera ⁠del horario laboral habitual.

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En mayo, la Corte Suprema de Estados Unidos garantizó que la píldora abortiva pudiera seguir recetándose mediante telemedicina ⁠y dispensándose por correo cuando restableció una norma federal ​de 2023 que había facilitado el acceso ‌al medicamento, mientras una impugnación ‌presentada por el estado de Luisiana, gobernado por republicanos, ⁠seguía su curso en los tribunales.

El estudio, que cuenta con el respaldo de la Casa Blanca, utilizaría los sistemas existentes de seguridad de medicamentos, se prevé que tarde seis meses ​y busca ‌resistir críticas legales, según el informe.

La FDA también está considerando contratar a una empresa para obtener y analizar datos sobre el uso de la mifepristona, dijo el informe, que cita comentarios de funcionarios del Gobierno.

El ⁠WSJ dijo que algunos funcionarios esperaban que los resultados preliminares internos estuvieran disponibles en julio. Es improbable que los resultados completos estén terminados antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre, añadió el informe.

El aborto médico, que normalmente consiste en un régimen de dos fármacos compuesto por mifepristona seguida de misoprostol, ‌representa cerca de dos tercios de los abortos en Estados Unidos y se utiliza para interrumpir un embarazo dentro de las primeras 10 semanas.

Los defensores del derecho al aborto han descrito las impugnaciones legales contra la mifepristona como la mayor amenaza al ‌acceso al aborto en Estados Unidos.

Las batallas por el derecho al aborto siguen a un fallo de la Corte Suprema de 2022 ‌que anuló el ⁠caso Roe contra Wade, un precedente que había reconocido el derecho constitucional de una mujer a ​interrumpir su embarazo y legalizado el aborto en Estados Unidos.

Con información de Reuters