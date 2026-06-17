La joya ribereña de Misiones: Posadas tiene la costanera más larga del país con toda la identidad local

A raíz del desarrollo de las últimas décadas, la ciudad de Posadas vivió una de las transformaciones urbanas más importantes: con ocho kilómetros a lo largo, la costanera del río Paraná se convirtió en la más extensa de Argentina. Este espacio se convirtió en una joya de la capital misionera y en uno de los lugares más elegidos para disfrutar de actividades recreativas, deportivas y gastronómicas.

La obra se desarrolló de manera progresiva entre 1998 y 2013 y permitió recuperar una zona que durante años sufrió inundaciones recurrentes. Con el avance de las distintas etapas, la ciudad transformó su fisonomía e incorporó al río como un elemento central de su identidad urbana

Durante décadas, Posadas creció de espaldas al Paraná. Sin embargo, la construcción de la costanera abrió nuevas posibilidades para el esparcimiento, la circulación y el desarrollo turístico. El espacio fue concebido como un paseo pensado para el disfrute de vecinos y turistas, y así combina infraestructura vial, áreas verdes y espacios recreativos.

Actualmente, la circulación vehicular está organizada en cuatro carriles con un amplio bulevar arbolado en el centro, mientras que la velocidad máxima permitida es de 30 kilómetros por hora. Esta configuración favorece la convivencia entre peatones, ciclistas, motociclistas y automovilistas, lo que convirtió al paseo en un espacio seguro y accesible para todos.

Cinco recorridos con propuestas diferentes

Uno de los rasgos distintivos de la costanera posadeña es la diversidad de experiencias que ofrece a lo largo de sus distintos sectores. El primer tramo bordea el Anfiteatro Manuel Antonio Ramírez y está orientado principalmente al paseo familiar. Además de amplios espacios verdes, ofrece algunas de las mejores vistas panorámicas de la ciudad y del río.

El segundo sector concentra buena parte de la oferta gastronómica y de entretenimiento nocturno. En esta zona funcionan bares, restaurantes, pizzerías, pubs y heladerías que mantienen movimiento durante gran parte del año y atraen tanto a turistas como a residentes.

El tercer tramo conecta de manera más directa con el centro de Posadas y favoreció el crecimiento de nuevos emprendimientos gastronómicos y comerciales, lo que amplía la actividad económica vinculada al paseo costero.

Por su parte, el cuarto sector se extiende hasta el puente internacional Roque González de Santa Cruz. Allí se destacan sitios emblemáticos como la antigua estación de trenes, el muelle de pescadores y el Parque de las Fiestas. También cuenta con una amplia plaza seca y una cascada artificial que forman parte de los atractivos más fotografiados del recorrido.

Un símbolo del desarrollo urbano misionero

Las ampliaciones más recientes incorporaron espacios como la bahía El Brete y Costa Sur, sectores que sumaron nuevas alternativas deportivas, recreativas y comerciales. En estas áreas funcionan instalaciones para actividades físicas, camping municipal, piscinas y servicios destinados a motorhomes, además de recibir encuentros nacionales e internacionales de viajeros.

Entre los íconos más reconocidos del paseo sobresale el monumento a Andrés Guacurarí, una imponente estructura de acero inoxidable de 17 metros de altura ubicada sobre un islote artificial. La obra se convirtió en una referencia visual de la ciudad y en uno de los puntos más visitados por quienes recorren la costanera.

La costanera de Posadas se consolida como uno de los principales centros de encuentro social de la ciudad, al albergar en su trayecto diversos parques y áreas especialmente diseñadas para eventos masivos, recitales y actividades culturales. Este espacio no solo ofrece un punto de recreación diario para los residentes, sino que también funciona como un dinamizador de la vida comunitaria y cultural de la capital misionera.

Por otra parte, aunque distintas ciudades argentinas cuentan con importantes paseos ribereños, la propuesta posadeña lidera a nivel nacional en términos de longitud. Con una extensión de ocho kilómetros, supera ampliamente a otras infraestructuras similares del país, lo que posiciona firmemente como la costanera más larga de toda la Argentina.