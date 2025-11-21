Mujeres y niños de Gaza heridos por ejército israelí durante el inestable alto el fuego, según MSF

Funeral de palestinos que, según los médicos, murieron en los ataques israelíes nocturnos en la ciudad de Gaza

nov (Reuters) -Equipos médicos en Gaza trataron esta semana a mujeres y niños palestinos heridos por ataques aéreos y disparos israelíes, casi seis semanas después del frágil alto el fuego entre Israel y Hamás, dijo Médicos sin Fronteras.

Desde el miércoles, el personal médico del norte y el sur de Gaza ha tratado a mujeres y niños con fracturas abiertas y heridas de bala en extremidades y cabeza, añadió.

MSF indicó que se había prestado asistencia médica en hospitales y clínicas de la ciudad de Gaza, en el norte, y de Rafah, en el sur.

Una niña de nueve años fue tratada el miércoles en un hospital de la ciudad de Gaza de una herida en la cara causada por los disparos de un avión israelí no tripulado, dijo MSF, citando a una enfermera en Gaza.

El ejército israelí no hizo comentarios inmediatos cuando Reuters tomó contacto para solicitar información. En el pasado, ha afirmado que no ataca intencionadamente a civiles.

En virtud del acuerdo de alto el fuego, el ejército israelí retrocedió hasta la denominada "línea amarilla", lo que le permitió controlar el 53% de la Franja de Gaza. La ciudad de Gaza, la mayor zona urbana del enclave, está bajo control de Hamás. Rafah está bajo control israelí.

Tanto Israel como Hamás se han acusado mutuamente de violar en repetidas ocasiones el alto el fuego, aunque éste se mantiene formalmente.

El ejército israelí ha declarado que, desde el 10 de octubre, ha matado a personas a las que calificaba de "terroristas" que cruzaban la línea amarilla, y ha llevado a cabo ataques que ha dicho que eran en represalia por ataques contra sus soldados.

Según el Ministerio de Sanidad de Gaza, 312 palestinos han muerto en Gaza a manos del ejército israelí desde el 11 de octubre.

La agencia de Naciones Unidas para la infancia dijo el viernes que al menos 67 niños han muerto en lo que denominó incidentes relacionados con el conflicto desde que entró en vigor el alto el fuego.

"Decenas más han resultado heridos. Esto supone una media de casi dos niños muertos al día desde la entrada en vigor del alto el fuego", declaró a la prensa en Ginebra Ricardo Pires, portavoz de UNICEF.

UNICEF dijo el jueves que una niña había muerto en un ataque aéreo en el este de Jan Yunis, en el sur de Gaza, junto a sus padres. El miércoles, siete niños murieron en ataques aéreos en la ciudad de Gaza y en el sur, según UNICEF.

El ejército israelí afirma que tres de sus soldados han muerto en ataques en Gaza desde el inicio del alto el fuego.

Con información de Reuters