Israel aprueba decenas de nuevos asentamientos en Cisjordania, según una organización de control

Un nuevo asentamiento israelí cerca de Nablus

Por Nidal al-Mughrabi y Ali ​Sawafta

EL CAIRO/TAYASIR, Cisjordania, 9 abr (Reuters) - Israel aprobó la creación de decenas de nuevos asentamientos judíos en Cisjordania, informó el jueves una organización de vigilancia ‌israelí, en un contexto de aumento ‌de los ataques de colonos contra palestinos en todo el territorio ocupado.

El Gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu no ha anunciado oficialmente la creación de los 34 nuevos asentamientos, muchos de ellos puestos avanzados en zonas remotas del territorio montañoso, indicó el grupo de vigilancia Peace Now en un comunicado.

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La decisión, tomada por el gabinete israelí el 1 de abril, fue ampliamente difundida el jueves por la ​prensa local.

La oficina de ⁠la Presidencia palestina condenó el plan como una "flagrante violación del derecho internacional".

La oficina ‌de Netanyahu no respondió de inmediato a una solicitud de ⁠comentarios. El Consejo Yesha, un organismo que representa ⁠a los colonos de Cisjordania, tampoco respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Los asentamientos israelíes en los territorios ocupados de Cisjordania son ilegales según el derecho internacional ⁠y deben ser desmantelados lo antes posible, dictaminó el año pasado ​el máximo tribunal de Naciones Unidas. Unos 500.000 colonos viven ‌en Cisjordania, donde residen 3 millones de ‌palestinos.

El Gobierno de Netanyahu ha supervisado una campaña histórica de construcción de ⁠asentamientos que, según su ministro de Finanzas de extrema derecha, Bezalel Smotrich, tiene como objetivo enterrar la idea de un Estado palestino en Cisjordania.

Durante su mandato también se ha producido un fuerte aumento de la violencia de los colonos contra ​los palestinos. El ‌miércoles, un palestino de 28 años murió en un ataque de colonos en la aldea de Tayasir, cerca de Tubas, en el norte de Cisjordania.

El ejército israelí afirmó que un soldado fuera de servicio disparó contra un palestino durante un incidente de lanzamiento de piedras cerca ⁠de Tayasir. No aclaró de inmediato si el soldado era también un colono implicado en el ataque.

Los colonos comenzaron a atacar a los residentes de Tayasir tras establecer puestos avanzados cerca de la aldea hace aproximadamente un mes, según afirman los residentes.

"No quieren dejarnos ningún lugar", afirmó Hussam Abdel Latif Wahdan, de 65 años, un agricultor que dijo haber sido atacado por unos 12 colonos a última hora del miércoles. "Si no hubiera conseguido ‌escapar, me habrían matado", afirmó.

Wahdan tiene cuatro hijos y depende de su granja para ganarse la vida, pero teme que se haya convertido en el próximo objetivo de los colonos.

Los colonos han matado al menos a seis palestinos en Cisjordania desde principios de este año, y los grupos de derechos humanos señalan un fuerte aumento de ‌los ataques desde el estallido de la guerra con Irán el 28 de febrero. Los ataques incluyen incendios provocados, palizas y actos de vandalismo en aldeas palestinas.

Israel ha achacado los ‌ataques de los ⁠colonos a una "minoría marginal", una opinión que la mayoría de los observadores de derechos humanos y los residentes rebaten.

También sostiene que los ​territorios que capturó en la guerra de 1967 no están ocupados en términos legales porque se encuentran en tierras en disputa, pero la mayor parte de la comunidad internacional los considera ocupados.

(Reporte adicional de Pesha Magid. Editado en español por Natalia Ramos)