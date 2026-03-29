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Papa León XIV dice que Dios rechaza las oraciones de los líderes que libran guerras

29 de marzo, 2026 | 12.55

El papa León XIV dijo el domingo que Dios rechaza las oraciones de los líderes que ‌inician guerras y tienen "las ‌manos llenas de sangre", en unas declaraciones inusualmente contundentes, mientras la guerra en Irán entraba en su segundo mes.

Dirigiéndose a decenas de miles de personas en la Plaza de San Pedro el Domingo de Ramos, la celebración que da inicio a la Semana Santa que culmina con la Pascua para los 1.400 ​millones de católicos ⁠del mundo, el pontífice calificó el conflicto de "atroz" y dijo ‌que Jesús no puede ser utilizado para justificar ⁠ninguna guerra.

"Este es nuestro Dios: Jesús, ⁠rey de la Paz, que rechaza la guerra, a quien nadie puede utilizar para justificar la guerra", dijo León XIV, el primer ⁠Papa estadounidense, a la multitud bajo un sol radiante.

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"(Jesús) ​no escucha las oraciones de quienes hacen ‌la guerra, sino que las rechaza, ‌diciendo: 'Aunque reces mucho, no escucharé: vuestras manos están llenas de ⁠sangre'", dijo, citando un pasaje de la Biblia.

León XIV no mencionó específicamente a ningún líder mundial, pero en las últimas semanas ha intensificado sus críticas a la guerra en Irán.

Durante un ​llamamiento al ‌final de la celebración del domingo, lamentó que los cristianos de Oriente Medio "estén sufriendo las consecuencias de un conflicto atroz" y que quizá no puedan celebrar la Pascua.

León XIV, conocido por elegir cuidadosamente sus palabras, ha ⁠pedido repetidamente un alto el fuego inmediato en el conflicto y dijo el lunes que los ataques aéreos militares son indiscriminados y deberían prohibirse.

Algunos funcionarios estadounidenses han recurrido a un lenguaje cristiano para justificar los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán del 28 de febrero, que dieron inicio a la guerra en expansión.

El ‌secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, que ha comenzado a dirigir servicios de oración cristianos en el Pentágono, rezó en un servicio el miércoles por "una violencia abrumadora frente a aquellos que no merecen piedad".

En su homilía del domingo, León XIV hizo referencia a ‌un pasaje bíblico en el que Jesús, a punto de ser arrestado antes de su crucifixión, reprendió a uno de sus seguidores por ‌atacar con una espada ⁠a la persona que lo arrestaba.

"(Jesús) no se armó, ni se defendió, ni libró ninguna guerra", ​dijo León. "Reveló el rostro bondadoso de Dios, que siempre rechaza la violencia. En lugar de salvarse a sí mismo, se dejó clavar en la cruz".

Con información de Reuters

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