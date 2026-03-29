Papa León XIV dice que Dios rechaza las oraciones de los líderes que libran guerras

El Papa León XIV celebra la misa del Domingo de Ramos en el Vaticano.

El papa León XIV dijo el domingo que Dios rechaza las oraciones de los líderes que ‌inician guerras y tienen "las ‌manos llenas de sangre", en unas declaraciones inusualmente contundentes, mientras la guerra en Irán entraba en su segundo mes.

Dirigiéndose a decenas de miles de personas en la Plaza de San Pedro el Domingo de Ramos, la celebración que da inicio a la Semana Santa que culmina con la Pascua para los 1.400 ​millones de católicos ⁠del mundo, el pontífice calificó el conflicto de "atroz" y dijo ‌que Jesús no puede ser utilizado para justificar ⁠ninguna guerra.

"Este es nuestro Dios: Jesús, ⁠rey de la Paz, que rechaza la guerra, a quien nadie puede utilizar para justificar la guerra", dijo León XIV, el primer ⁠Papa estadounidense, a la multitud bajo un sol radiante.

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"(Jesús) ​no escucha las oraciones de quienes hacen ‌la guerra, sino que las rechaza, ‌diciendo: 'Aunque reces mucho, no escucharé: vuestras manos están llenas de ⁠sangre'", dijo, citando un pasaje de la Biblia.

León XIV no mencionó específicamente a ningún líder mundial, pero en las últimas semanas ha intensificado sus críticas a la guerra en Irán.

Durante un ​llamamiento al ‌final de la celebración del domingo, lamentó que los cristianos de Oriente Medio "estén sufriendo las consecuencias de un conflicto atroz" y que quizá no puedan celebrar la Pascua.

León XIV, conocido por elegir cuidadosamente sus palabras, ha ⁠pedido repetidamente un alto el fuego inmediato en el conflicto y dijo el lunes que los ataques aéreos militares son indiscriminados y deberían prohibirse.

Algunos funcionarios estadounidenses han recurrido a un lenguaje cristiano para justificar los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán del 28 de febrero, que dieron inicio a la guerra en expansión.

El ‌secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, que ha comenzado a dirigir servicios de oración cristianos en el Pentágono, rezó en un servicio el miércoles por "una violencia abrumadora frente a aquellos que no merecen piedad".

En su homilía del domingo, León XIV hizo referencia a ‌un pasaje bíblico en el que Jesús, a punto de ser arrestado antes de su crucifixión, reprendió a uno de sus seguidores por ‌atacar con una espada ⁠a la persona que lo arrestaba.

"(Jesús) no se armó, ni se defendió, ni libró ninguna guerra", ​dijo León. "Reveló el rostro bondadoso de Dios, que siempre rechaza la violencia. En lugar de salvarse a sí mismo, se dejó clavar en la cruz".

Con información de Reuters