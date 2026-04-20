Israel condena la profanación de un crucifijo por parte de un soldado en el sur de Líbano

Un soldado israelí daña la cabeza de una estatua de Jesús en Debel, Líbano

Por Maayan Lubell y Maya ​Gebeily

JERUSALÉN/BEIRUT, 20 abr (Reuters) - El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, el ministro de Relaciones Exteriores y el ejército israelí condenaron este lunes ‌la profanación de un crucifijo ‌destruido por un soldado israelí en una aldea cristiana del sur de Líbano.

Una fotografía difundida en internet durante el fin de semana muestra a un soldado golpeando con el lado romo de un hacha una escultura caída de Jesús en la cruz. La imagen fue publicada por Younis Tirawi, quien se presenta como reportero palestino y también ha difundido imágenes de presuntas conductas ​indebidas de soldados israelíes ⁠en Gaza.

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Reuters verificó que la imagen fue tomada en Debel, una de ‌las pocas aldeas del sur de Líbano cuyos habitantes permanecieron ⁠en el lugar durante la campaña militar ⁠israelí contra la milicia Hezbolá, respaldada por Irán, iniciada el 2 de marzo después de que el grupo lanzara cohetes contra Israel en apoyo a Irán.

La ⁠cruz formaba parte de un pequeño santuario ubicado en el jardín ​de una familia que vive en las afueras de ‌la aldea, dijo Fadi Falfel, sacerdote ‌en Debel.

"Uno de los soldados israelíes rompió la cruz e hizo esta ⁠cosa horrible, esta profanación de nuestros símbolos sagrados", afirmó.

Netanyahu dijo que la acción del soldado iba en contra de los valores judíos de tolerancia y aseguró que será castigado.

"Me impactó y entristeció enterarme de que un soldado ​de las FDI (Fuerzas ‌de Defensa de Israel) dañó un símbolo religioso católico en el sur de Líbano. Condeno este acto en los términos más enérgicos", escribió en la red social X.

El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, escribió en X que se necesitan "consecuencias rápidas, ⁠severas y públicas".

El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, dijo que la conducta del soldado fue vergonzosa e indignante. "Pedimos disculpas por este incidente y a cada cristiano cuyos sentimientos fueron heridos", escribió también en X.

El ejército israelí dijo que el hecho está siendo investigado.

"Las FDI consideran este incidente con la máxima gravedad y subrayan que la conducta del soldado es totalmente incompatible con los valores que ‌se esperan de sus tropas", señaló el ejército. "Las FDI están trabajando para ayudar a la comunidad a devolver la estatua a su lugar".

Debel es una de las decenas de aldeas del sur de Líbano que actualmente se encuentran bajo ocupación efectiva de Israel. Israel y Líbano acordaron el jueves una tregua mediada ‌por Estados Unidos con el objetivo de detener los combates entre Israel y Hezbolá.

"Tenemos todo tipo de crisis", dijo Falfel.

"Pensamos que el alto el fuego nos traería algo ‌de alivio, pero seguimos ⁠rodeados, sin poder entrar ni salir del pueblo. Hay algunas casas en las afueras a las que se nos prohíbe ​acceder".

Funcionarios militares israelíes aseguran que están trabajando con agencias de ayuda para atender las necesidades humanitarias de Debel y de otras aldeas.

(Escrito por Maayan Lubell; edición de Kevin Liffey y Hugh Lawson; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)