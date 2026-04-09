Hospitales del Líbano podrían quedarse sin suministros médicos esenciales en cuestión de días: OMS

Secuelas de un ataque israelí en Beirut

Por Olivia Le ​Poidevin

GINEBRA, Suiza, 9 abr (Reuters) - La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo el jueves ‌que algunos hospitales ‌del Líbano podrían quedarse sin kits médicos de traumatología, esenciales para salvar vidas, en cuestión de días, ya que las existencias están a punto de agotarse tras las numerosas víctimas causadas por los ataques israelíes a gran ​escala del ⁠día anterior.

Los kits de traumatología incluyen vendajes, ‌antibióticos y anestésicos para tratar a ⁠los pacientes que han ⁠sufrido heridas relacionadas con la guerra, señaló la OMS.

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"Algunos de los suministros para el tratamiento de ⁠traumatismos escasean y es posible que ​se agoten en unos días", dijo ‌a Reuters el doctor ‌Abdinasir Abubakar, representante de la OMS en ⁠el Líbano.

Israel bombardeó más objetivos en el Líbano el jueves, después de que sus mayores ataques de la guerra contra su ​vecino ‌causaron el miércoles más de 250 muertos y más de 1.000 heridos, al tiempo que amenazan con echar por tierra la tregua del presidente estadounidense, Donald ⁠Trump, desde el principio.

"Si hay otra catástrofe con numerosas víctimas, como la de ayer, será un desastre", agregó Abubakar. "Probablemente perderemos más vidas simplemente porque no tenemos suficientes suministros".

La escasez de kits de traumatología se debe al aumento repentino de ‌víctimas recientes —la mayoría de ellas civiles—, lo que ha hecho que se agoten en un solo día las reservas para unas tres semanas, afirmó Abubakar.

Los medicamentos para tratar a pacientes con ‌enfermedades crónicas, como la insulina para los diabéticos, también se acabarán en cuestión de semanas, tras ‌la interrupción ⁠de las cadenas de suministro a raíz de la guerra en el ​golfo Pérsico y el cierre del estrecho de Ormuz, señaló Abubakar.

(Reporte adicional de Maya Gebeily en Beirut; editado en español por Carlos Serrano)