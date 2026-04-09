Derrumbe cervecero: Antares cerró otro local emblemático en La Plata

Antares cerró uno de sus tradicionales locales platenses.

El sector cervecero argentino atraviesa uno de los peores momentos de su historia por la caída del consumo, los aumentos desmedidos de los costos operativos y la presión que ejercen los productos importados. Lo que hasta hace algunos años era un mercado en expansión, en la era libertaria se tradujo en persianas bajas y planes de retiro voluntario que afectan tanto a fabricantes de cerveza artesanal como a gigantes industriales.

Uno de los golpes más recientes para el sector es el cierre del local de la cervecería Antares en la calle 56, entre 11 y 12, en La Plata. Este establecimiento, inaugurado en 2005, sucumbió ante un incremento de costos fijos que incluyó subas en los servicios básicos de hasta un 600% en los últimos dos años, alquileres elevados y una estrepitosa retracción en las ventas. Este cierre no es un hecho aislado en la capital bonaerense; durante 2024, la marca ya había retirado sus sucursales de Diagonal 74, City Bell y Ensenada por factores económicos similares.

La crisis también golpea el corazón histórico de la cerveza artesanal: Mar del Plata. La emblemática sucursal de Antares ubicada en Playa Grande, sobre la calle Bernardo de Irigoyen al 3851, anunció que cesará sus operaciones el próximo 18 de abril tras dos décadas de actividad. Aunque en este caso pesó la falta de acuerdo con los nuevos propietarios del inmueble, el cierre de un punto tan estratégico y concurrido refleja la fragilidad de un rubro que ya no puede sostener los mismos márgenes de rentabilidad que en años anteriores.

Más allá de que los factores más influyentes en la crisis del sector tienen que ver con el desmoronamiento de la demanda, el escenario se agrava por la apertura indiscriminada de importaciones, lo que modificó de manera significativa la competencia local. Según un informe de 2025 del Centro de Investigación en Negocios y Exportación (CIEN), basado en datos del Indec, las compras externas de cerveza crecieron un 293% interanual en el primer tramo de ese año. Aunque no hay cifras oficiales más recientes que actualicen ese salto, la tendencia se sostiene en un mercado que, en paralelo, enfrenta una fuerte caída del consumo y de la producción, lo que profundiza la presión sobre toda la cadena cervecera.

A este escenario se suma un cambio estructural en los hábitos de consumo. Datos actualizados a 2026 muestran que las nuevas generaciones beben menos y de manera más moderada: según un informe reciente de Penn State Extension, basado en estudios de mercado internacionales, tanto la Generación Z como los millennials están reduciendo su consumo de alcohol y desplazando su gasto hacia bebidas de menor graduación o sin alcohol. La tendencia, que se consolida en los últimos años y se vincula a una mayor preocupación por la salud y el bienestar, incluye un consumo más ocasional y selectivo, configurando un cambio cultural que impacta de lleno en la demanda y trasciende la coyuntura económica.

Antares ya había cerrado la sucursal ubicada en diagonal 74.

Impacto en la industria: el caso Quilmes

La crisis no discrimina escalas. La Cervecería y Maltería Quilmes, líder del sector industrial, tuvo que implementar ajustes drásticos ante una caída de ventas estimada en un 45% interanual. En su planta CASA de Zárate, la empresa inició un programa de retiros voluntarios con el objetivo de reducir su dotación en aproximadamente un 30%, afectando a unos 60 trabajadores de una nómina de 200. Además, la compañía redujo su esquema de producción de tres turnos diarios a tan solo uno para intentar preservar la viabilidad de sus operaciones frente a la contracción sostenida de la demanda.

Este panorama cervecero se inscribe en un retroceso general del entramado productivo bajo la administración de Javier Milei. Datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo indican que, entre diciembre de 2023 y noviembre de 2025, cerraron en el país 22.479 empresas registradas. Con un informe de la Universidad Torcuato Di Tella que sitúa la probabilidad de recesión para los próximos meses en un 99%, el "continuará" con el que Antares se despidió de sus seguidores en redes sociales suena más a un deseo de resistencia que a una certeza de mercado.