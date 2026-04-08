Alivio por la tregua da paso a la alarma, mientras Israel bombardea Líbano e Irán ataca a sus vecinos

La gente se congrega en Teherán tras el anuncio de un alto el fuego de dos semanas en la guerra de Irán.

Por Steve Holland y Parisa Hafezi y Alexander Cornwell y ​Maya Gebeily

WASHINGTON/DUBAI/TEL AVIV/BEIRUT, 8 abr (Reuters) - El alivio por la tregua entre Estados Unidos e Irán dio paso el miércoles a la alarma ante la persistencia de los combates en toda la región, mientras Israel lanzaba sus mayores ataques hasta la fecha contra el Líbano e Irán atacaba las instalaciones petroleras de sus vecinos del ‌Golfo.

Los mercados financieros mundiales subieron después de que el presidente Donald ‌Trump anunciara el acuerdo a última hora del martes, dos horas antes de la fecha límite que había fijado para que Irán abriera el estrecho de Ormuz, bloqueado, o se enfrentara a la destrucción de "toda su civilización".

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Pero, incluso mientras Israel y Estados Unidos suspendían sus ataques contra Irán, Israel intensificó su guerra paralela en el Líbano, lanzando lo que describió como sus mayores ataques hasta la fecha, lo que provocó enormes columnas de humo sobre Beirut mientras los edificios se derrumbaban.

El ministro de Salud del Líbano afirmó que había cientos de heridos. Los residentes señalaron que los ataques israelíes se habían producido sin las advertencias habituales para que los civiles evacuaran la zona.

Mucho después de la hora en que debía entrar en vigencia el alto el fuego, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Baréin informaron de nuevos ataques con misiles y drones iraníes, varios de los cuales tenían como objetivo infraestructuras petroleras, eléctricas ​y de desalinización vitales para la región.

Una fuente ⁠del sector petrolero afirmó que el enorme oleoducto de Arabia Saudí que va de este a oeste hasta el mar Rojo había sido alcanzado, y que se estaban ‌evaluando los daños. El oleoducto es la principal ruta por la que, al menos parte del petróleo, ha podido sortear el estrecho bloqueado.

MERCADOS MUNDIALES ⁠DAN UN SUSPIRO DE ALIVIO ANTE LA TREGUA

No obstante, a las 1337 GMT, el índice de referencia ⁠del crudo Brent, que había subido más de un 50% desde el inicio de la guerra, bajaba alrededor de un 16% en el día, situándose por debajo de los 92 dólares el barril.

Las acciones estadounidenses se dispararon hasta máximos de un mes, sumándose a un importante repunte de alivio a nivel mundial.

Aunque tanto Estados Unidos como Irán se atribuyeron la ⁠victoria, sus principales disputas seguían sin resolverse, y cada uno se aferraba a sus respectivas exigencias para alcanzar un acuerdo que podría definir el futuro de ​Oriente Medio durante generaciones.

El estrecho de Ormuz permaneció cerrado. Un alto funcionario iraní involucrado en las conversaciones dijo a Reuters que ‌Teherán podría abrirlo el jueves o el viernes antes de las conversaciones de paz. ‌Pero cualquier apertura estaría condicionada a que se acordara un marco para el alto el fuego y sería "limitada", ya que los barcos seguirían necesitando el permiso de ⁠Irán para pasar.

El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, afirmó que había invitado a las delegaciones iraní y estadounidense a reunirse en Islamabad el viernes, y que el presidente de Irán había confirmado que Teherán asistiría.

Sin embargo, no hubo confirmación oficial por parte de Washington sobre los planes de asistir a las conversaciones presenciales. La Casa Blanca afirmó que ninguna reunión se consideraría oficial hasta que se anunciara formalmente.

El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, considerado el posible jefe de la delegación estadounidense, dijo que Trump había pedido a los negociadores que intentaran ​alcanzar un acuerdo, aunque Vance ‌no llegó a confirmar las conversaciones en ningún momento ni lugar concretos.

En una avalancha de publicaciones en línea, Trump anunció nuevos aranceles del 50% sobre todos los productos procedentes de cualquier país que suministre armas a Irán. Insistió en que Irán había experimentado un "cambio de régimen" y que aceptaría no enriquecer uranio, que puede utilizarse en ojivas nucleares.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó que Washington había obtenido una victoria militar decisiva y que el programa de misiles de Irán había quedado prácticamente destruido.

LA CLASE DIRIGENTE DE IRÁN SOBREVIVE

Multitudes salieron a las calles de Irán durante la noche para celebrar, ondeando banderas iraníes y ⁠quemando banderas de Estados Unidos e Israel. Pero también había recelo de que el acuerdo no se mantuviera.

"Israel no permitirá que la diplomacia funcione y Trump podría cambiar de opinión mañana. Pero al menos esta noche podemos dormir sin ataques", declaró a Reuters por teléfono Alireza, de 29 años, un empleado del Gobierno en Teherán.

La guerra fue iniciada el 28 de febrero por Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quienes habían anunciado que su objetivo era impedir que Irán proyectara su fuerza más allá de sus fronteras, poner fin a su programa nuclear y crear las condiciones para que los iraníes derrocaran a sus gobernantes.

Pero, hasta ahora, Irán conserva tanto sus reservas de uranio altamente enriquecido, casi apto para armas, como su capacidad para atacar a sus vecinos con misiles y drones. El liderazgo clerical, que se enfrentó a un levantamiento masivo hace meses, resistió la embestida de la superpotencia sin que se observaran signos de oposición interna.

Y la ‌recién demostrada capacidad de Teherán para cortar el suministro energético del Golfo mediante su control del estrecho, a pesar de la enorme presencia militar estadounidense establecida en toda la región durante décadas, podría redefinir la dinámica de poder del Golfo durante años.

"El enemigo, en su guerra injusta, ilegal y criminal contra la nación iraní, ha sufrido una derrota innegable, histórica y aplastante", declaró el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán en un comunicado.

La oficina de Netanyahu afirmó que Israel apoyaba la decisión de suspender los ataques contra Irán durante dos semanas. Pero el acuerdo supone un duro golpe para el líder israelí, quien había repetido en numerosas ocasiones que quería la caída de los gobernantes iraníes.

Yair Golan, exsubjefe del Estado Mayor del ejército israelí, calificó ‌el resultado de "fracaso total que puso en peligro la seguridad de Israel".

"El programa nuclear no ha sido destruido. La amenaza balística persiste. El régimen sigue intacto e incluso está saliendo reforzado de esta guerra", escribió en X.

PLANES DE PAZ COMPETIDORES

Si las conversaciones de paz se inician el viernes en Islamabad tal y como se ha anunciado, comenzarán con las principales exigencias de las partes beligerantes ‌sin resolver. Washington ha presentado sus exigencias en ⁠un plan de 15 puntos, mientras que Irán ha respondido con un plan propio de 10 puntos.

En una publicación durante la noche, Trump reconoció haber recibido el plan iraní y lo calificó de "una base viable para negociar", lo que, según el poderoso Consejo de Seguridad de Irán, equivalía ​a aceptar sus términos en principio. Estos incluyen el levantamiento de todas las sanciones, la indemnización a Irán por los daños y dejarle el control del estrecho.

Un funcionario israelí afirmó que altos cargos de la Administración Trump habían asegurado a Israel que insistirían en las condiciones anteriores, como la retirada del material nuclear iraní, el cese del enriquecimiento y la eliminación de los misiles balísticos.

Con información de Reuters