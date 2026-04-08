Un economista libertario quiso defender lo indefendible y en C5N lo pasearon: "No podés entender".

El periodista Pablo Duggan protagonizó un fuerte ida y vuelta con el economista y empresario Antonio Aracre. En medio de una extensa discusión sobre la crisis del transporte público, el conductor aniquiló los argumentos del economista.

La máxima tensión estalló al analizar las medidas de fuerza de las empresas de colectivos. El empresario intentó desestimar las alertas con una defensa absoluta a las políticas de la Casa Rosada. "Hay superávit financiero", arrancó. Luego, cruzó a Carlos Maslatón, presente en el estudio, para validar su propia autoridad intelectual frente al panel. "Él es abogado, no puede... Yo soy economista", chicaneó.

Esa actitud soberbia provocó la inmediata respuesta de Duggan. "Vos sos economista, pero no sabés cuál es el problema del transporte y no podés entender que las empresas de transporte están ahorcadas. Si no entendés eso, no sos economista, sos un fanático del Gobierno", sentenció el presentador. Lejos de retroceder, el invitado redobló la apuesta y acusó a las compañías por el caos urbano. "Lo que te estoy diciendo es que como empresario tenés muchas formas de solucionar un problema. Y acudir al conflicto social para presionar y extorsionar al Gobierno...", alcanzó a decir antes de la interrupción.

Frente a esa acusación, el líder del ciclo fue tajante para defender a los usuarios. "Lo que vos planteás es un disparate", exclamó.

Un economista libertario quiso defender lo indefendible y en C5N lo pasearon: "No podés entender".

La afirmación letal sobre Aracre

Para fundamentar su postura, el conductor detalló la crítica situación del servicio y destrozó a Aracre. "Ya está al mínimo en horario no pico (el colectivo). Estos están bajando la frecuencia en lo que todavía tienen frecuencia. Vos evidentemente hace, más o menos, unos 40 años que no te tomás un colectivo", disparó.