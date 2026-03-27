La UE espera que las elecciones húngaras pongan fin a los bloqueos de Orbán

FOTO DE ARCHIVO. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, asiste a la primera "Gran Asamblea de Patriotas" de grupos nacionalistas de Europa, en Budapest, Hungría

Por Lili Bayer y Krisztina ​Than

BRUSELAS/BUDAPEST, 27 mar (Reuters) - Pocos líderes de la UE echarán de menos al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, si pierde las elecciones del 12 de abril, tras ‌haber bloqueado políticas clave, incluida ‌la ayuda vital a Ucrania; sin embargo, no esperan que su opositor —si sale elegido— dé un giro completo al enfoque de Budapest respecto a Europa.

La mayoría de las encuestas sugieren que el partido nacionalista Fidesz de Orbán, en el poder desde 2010, podría perder frente al partido de centro-derecha Tisza de Peter Magyar.

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Orbán, que mantiene relaciones amistosas con el presidente ruso, Vladímir Putin, y es también un aliado cercano del presidente ​estadounidense, Donald Trump, ha enfurecido ⁠a menudo a sus socios de la UE, más recientemente al bloquear un ‌préstamo vital de 90.000 millones de euros a Ucrania.

"Esta ha sido ⁠la gota que ha colmado el vaso", dijo ⁠un diplomático de la UE. "Por nuestra parte, se ha desvanecido la esperanza de hacer entrar en razón a Orbán".

Si Orbán pierde el poder, diplomáticos de varios Gobiernos de la ⁠UE afirman que esperan que se ponga fin al bloqueo húngaro de políticas ​que van desde el préstamo a Ucrania hasta las sanciones ‌contra Rusia y los colonos israelíes violentos.

Si ‌Orbán gana y sigue ejerciendo su veto, algunos funcionarios prevén un impulso para ⁠marginar a Hungría.

"Parece que 'más de lo mismo' ya no es una opción para la mayoría de los países de la UE", dijo a Reuters el ex primer ministro letón Krišjānis Kariņš, quien pasó años sentado a la mesa con Orbán en las ​cumbres de la ‌UE.

"Si Orbán se queda, tendremos que cambiar nuestra forma de trabajar", añadió un alto cargo europeo.

Un portavoz del Gobierno húngaro no respondió a una solicitud de comentarios.

"TODOS ESPERAN QUE ORBÁN PIERDA"

Reuters habló con más de una decena de responsables actuales y antiguos familiarizados con la relación de Europa con ⁠Hungría sobre las implicaciones para la UE de las elecciones del próximo mes. Hablando bajo condición de anonimato para discutir la política interna de un Estado miembro, muchos se mostraron contundentes sobre su frustración con Orbán.

"Creo que todo el mundo espera que Orbán pierda", dijo un segundo diplomático de la UE.

Los dirigentes europeos llevan mucho tiempo preocupados por lo que consideran una erosión de las normas democráticas en Hungría, a medida que Orbán ha consolidado el ‌poder ejecutivo, ha restringido la libertad de los medios de comunicación y las actividades de las ONG, y ha llevado a cabo campañas en las que menosprecia a la UE y sus políticas.

Orbán niega las acusaciones de erosión de la democracia y se presenta a sí mismo como defensor de los valores cristianos tradicionales de Europa frente a una élite ‌liberal desconectada de la realidad.

Sin embargo, los estrechos vínculos del Gobierno de Orbán con el Kremlin, incluso tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022, ‌provocaron una ruptura aún ⁠más profunda entre Budapest y muchas capitales occidentales.

El canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó la semana pasada que el veto de Orbán al préstamo ​a Ucrania fue un acto de "grave deslealtad" que dañó la reputación y la capacidad de actuación de la UE.

Con información de Reuters