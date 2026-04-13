Millones de personas en Sudán sobreviven con una comida diaria al agravarse la crisis alimentaria

FOTO DE ARCHIVO: Saddam Najwa, un niño desplazado interno desnutrido de 17 meses, pide un vaso de agua en la sala de pediatría del Hospital Madre de la Misericordia de Gidel, Kordofán del Sur, Sudán

Millones de personas en Sudán sobreviven con una sola comida al día, mientras la crisis alimentaria del país se agrava ‌y amenaza con extenderse, según ‌un informe publicado el lunes por un grupo de organizaciones no gubernamentales.

La guerra en Sudán entre el ejército sudanés y las Fuerzas de Apoyo Rápido, un grupo paramilitar, que el miércoles cumple tres años, ha provocado hambre generalizada y ha desplazado a millones de personas ante una de las mayores crisis humanitarias del mundo.

"En las dos zonas más afectadas por el ​conflicto —Darfur del Norte y ⁠Kordofán del Sur— millones de familias solo pueden acceder a una ‌comida al día", señala el informe elaborado por Acción contra ⁠el Hambre, CARE Internacional, el Comité Internacional ⁠de Rescate, Mercy Corps y el Consejo Noruego para Refugiados.

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"A menudo, se saltan comidas durante días enteros", afirma el informe, que añade que muchas personas ⁠han recurrido a comer hojas y pienso para animales para ​sobrevivir.

EL GOBIERNO NIEGA LA HAMBRUNA

El Gobierno sudanés, alineado con ‌el ejército, niega la existencia de ‌una hambruna, mientras que las Fuerzas de Apoyo Rápido rechazan cualquier responsabilidad ⁠por las condiciones en las zonas bajo su control.

Alrededor del 61,7% de la población de Sudán, 28,9 millones de personas, sufre inseguridad alimentaria aguda, según el Plan de Necesidades Humanitarias y Respuesta de 2026.

Naciones Unidas ha informado ​de atrocidades generalizadas ‌y oleadas de violencia de carácter étnico. En noviembre, el observatorio mundial del hambre confirmó, por primera vez, condiciones de hambruna en Al-Fashir, así como en Kadugli.

En febrero, la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria, respaldada por la ONU, determinó que se ⁠habían superado los umbrales de hambruna por malnutrición aguda en Um Baru, donde la tasa de niños menores de 5 años con malnutrición aguda era casi el doble del umbral de hambruna, y en Kernoi.

El informe, basado en entrevistas con agricultores, comerciantes y agentes humanitarios en Sudán, detalla cómo la guerra en Sudán está llevando a las comunidades a condiciones de hambruna, debido a las ‌interrupciones en la agricultura, así como al uso del hambre como arma de guerra, incluida la destrucción deliberada de granjas y mercados.

Las cocinas comunitarias son cada vez más incapaces de satisfacer las crecientes necesidades, mientras que los importantes recortes en la financiación de los donantes están mermando la capacidad de respuesta de ‌las agencias de ayuda, según el informe.

Las mujeres y las niñas se han visto afectadas de manera desproporcionada, ya que se enfrentan a un alto riesgo ‌de violación y acoso ⁠cuando van a los campos, visitan los mercados o recogen agua, según el informe. Los hogares encabezados por mujeres ​tienen tres veces más probabilidades de sufrir inseguridad alimentaria que los encabezados por hombres, añade.

Con información de Reuters