Alfabetización digital: La Rioja impulsó un programa clave para la prevención del grooming en la infancia

El Gobierno provincial de La Rioja desarrolló una capacitación destinada a infancias y grupos vulnerables sobre el uso responsable de las redes sociales y el cuidado en entornos digitales. Entre los ejes tratados se destacaron el cyberbullying, el grooming, la privacidad y el autocuidado en internet: todos temas centrales para promover entornos digitales más seguros y conscientes.

La actividad tuvo lugar en la Iglesia Ventana del Cielo, ubicada en el barrio 1° de diciembre, en el marco de la Escuelita Bíblica Pequeños discípulos y fue el Ministerio de Transporte y Comunicaciones de la Provincia, a través de la Subsecretaría de Planificación y Telecomunicaciones, quien dirigió la disertación. En ese marco, la licenciada en Trabajo Social, Gabriela Martínez, abordó contenidos esenciales para fortalecer la ciudadanía digital.

En diálogo con Radio La Torre, Gabriela Martínez, relató que con el Ministerio estuvieron en colegios junto a chicos a los que se les advirtió del grooming: "Se les compartió cómo operan estas personas; muchos de los niños usan juegos online y a través de ellos interactúan con supuestos niños, pero muchas veces son adultos a los que se les comparte secretos y muchas veces se comparten imágenes o videos íntimos".

Un ataque directo contra los niños

El objetivo de la jornada fue brindar herramientas concretas para que niñas, niños y familias puedan desenvolverse con mayor responsabilidad y protección en el entorno digital, especialmente en contextos de mayor vulnerabilidad. Desde el Ministerio resaltaron la importancia de seguir impulsando la alfabetización digital como un componente fundamental para construir espacios virtuales seguros, inclusivos y respetuosos, fortaleciendo así las capacidades de toda la comunidad ante los desafíos del mundo digital actual.

Según Martínez, una vez que los acosadores logran generar confianza con los niños y conseguir secretos o imágenes íntimas "comienza el chantaje emocional", y loa amenazan con que "si dicen algo, todos van a ver esas imágenes", y pasan a estar en una situación de completa vulnerabilidad.

"Es importante la supervisión, el control y el acompañamiento de los niños en las redes", explicó la representante del Ministerio y pidió que los padres deben interiorizarse sobre "con quien hablan, con quien comparten, pero sobre todo hay que hablar con ellos y generar una confianza. Ya no se dice como en otra época 'porque no', pero hay que informarse cómo funcionan las redes y los juegos online".

Finalmente, la profesional advirtió que los mismos niños "cuentan que están bombardeados constantemente por imágenes sexuales, o están jugando y les mandan esas imágenes, por eso es importante que los padres sepan que existe el control parental", un mecanismo digital que está en las plataformas de Google.