Con un mensaje de unidad y federalismo, Insfrán participó de la 22° Asamblea del Norte Grande

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, participó junto a sus pares a la 22ª Asamblea del Norte Grande, que se realizó esta mañana en el Centro Cultural del Bicentenario de Santiago del Estero. Luego de la reunión, junto a otros gobernadores Catamarca, La Rioja, Formosa, Jujuy, Misiones y Santiago del Estero y los vicegobernadores de Corrientes, Chaco y Salta, se dio a conocer el siguiente comunicado donde el eje central fue la urgencia del envío de los fondos nacionales para el desarrollo de obras públicas e inversión de las provincias.

Comunicado de gobernadores

Entre los mandatarios definieron una serie de acuerdos y posicionamientos conjuntos. En primer lugar, se eligió por unanimidad al gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, como Presidente Pro Témpore del bloque por el término de un año.

Asimismo, el documento de la asamblea expresó la solidaridad y el respaldo a La Rioja en su reclamo para que el Presupuesto Nacional y que vuelva a incluir una partida compensatoria por el punto de coparticipación que la provincia perdió en 1988. En este mismo sentido, se manifestó el apoyo a Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones, que aún no han transferido sus cajas previsionales y que, si bien figuran en el Presupuesto 2026, lo hacen con montos considerados insuficientes para el desarrollo de sus territorios.

Los gobernadores también remarcaron la necesidad que el Presupuesto 2026 contemple los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y los fondos vinculados a los combustibles. Ratificaron, además, la propuesta de reducir del 1,9% al 1% la alícuota del ARCA establecida por la Ley 26.546, de modo que el 0,9% restante se reintegre a la masa coparticipable.

Corrientes y Misiones

El bloque respaldó también el reclamo de Corrientes y Misiones por las regalías de Yacyretá. En materia de promoción regional, se acordó continuar con las acciones conjuntas en ferias nacionales e internacionales para impulsar inversiones, exportaciones y el desarrollo productivo, aprobando una agenda de misiones al exterior para el primer semestre de 2026.

Finalmente, la Asamblea reafirmó la voluntad de mantener un diálogo permanente como región y pidió al Gobierno nacional ser escuchada para aportar propuestas desde el Norte Grande. Los gobernadores ratificaron su compromiso de seguir trabajando unidos en defensa de los intereses regionales y federales.