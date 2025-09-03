El Gobernador Insfrán inaugurará una nueva obra clave para la educación pública formoseña: todos los detalles

Como parte de una política estatal que busca garantizar el acceso a la educación pública y de calidad en toda la provincia de Formosa, el gobernador Gildo Insfrán encabezará la inauguración de una novedosa obra educativa, este miércoles a las 18:45.

Se trata de la sede ubicada en el barrio San Agustín, de la ciudad de Formosa, del Núcleo de Educación Permanente y Formación Profesional (NEPyFP) N° 1 “Clemente Lionel Ortiz”. La obra, que consta de una superficie de 300 metros cuadrados, cuenta con el sector administrativo compuesto por la dirección, sector pedagógico y apoyo, junto a las aulas.

El edificio también cuenta con una basta provisión de matafuegos contra incendio, muralla perimetral y rejas en el perímetro del terreno, vereda pública, cisterna y parquización con iluminación exterior.

Cabe destacar que, en líneas generales, los NEPyFP buscan brindar formación continua a lo largo de la vida, adaptándose a las necesidades del mercado laboral y promoviendo el desarrollo integral de las personas con vocación de instrucción prolongada.

En comunicación con la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor), la jefa del Departamento de Educación Permanente, Marta Núñez, de cuya área dependen todas las escuelas de adultos de la provincia, destacó la inauguración de esta nueva obra educativa: "Representa un reconocimiento a la importancia que tiene la formación de jóvenes y adultos en diferentes oficios, así como de terminalidad educativa, primaria y secundaria”.

Las inauguraciones de Insfrán en el interior

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, encabezó el lunes una extensa jornada de inauguraciones en distintas localidades del sur formoseño, con un marcado eje en la salud, la educación y la vivienda. Las actividades comenzaron en El Colorado y se extendieron a San Francisco de Laishí, Tatané, Mayor Villafañe, Mercedes Cué, El Saladillo y La Picadita.

La jornada se inició en El Colorado con la habilitación del tomógrafo del hospital local, un equipamiento largamente esperado por la comunidad y que fortaleció la atención diagnóstica en toda la región. El mandatario recorrió las instalaciones acompañado por el ministro de Desarrollo Humano, Aníbal Gómez, y el intendente Mario Brignole. También participaron funcionarios provinciales, los candidatos a diputados nacionales por el Frente de la Victoria, Mirta Retamozo y Fabián Cáceres, junto a vecinos que celebraron la llegada del equipamiento.

En la localidad de Mayor Edmundo Villafañe, departamento Pirané, se inauguraron las refacciones y ampliaciones de la Escuela Especial N°20, institución que atiende a alumnos con distintas discapacidades, y se habilitó un nuevo Centro de Desarrollo Infantil.

Asimismo, el gobernador de Formosa dio por iniciada la apertura del Instituto Superior de Formación Docente “Víctor Manuel Almenara”, que amplió la infraestructura educativa de nivel superior en la región y constituyó un paso importante en la consolidación de la oferta académica provincial.

La última actividad de la jornada tuvo lugar en Tatané, donde quedaron inauguradas las obras de refacción integral y ampliación del Centro Terapéutico “Dr. Eduardo Macedo”, ubicado sobre la Ruta Nacional N°11. Este centro presta servicios de atención especializada y rehabilitación, y con las mejoras realizadas amplió la capacidad de cobertura y la calidad de la atención a pacientes de la región.