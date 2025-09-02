Con foco en salud, educación y vivienda, Insfrán inauguró obras de infraestructura en siete localidades del sur de Formosa

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, encabezó el lunes una extensa jornada de inauguraciones en distintas localidades del sur formoseño, con un marcado eje en la salud, la educación y la vivienda. Las actividades comenzaron en El Colorado y se extendieron a San Francisco de Laishí, Tatané, Mayor Villafañe, Mercedes Cué, El Saladillo y La Picadita.

La jornada se inició en El Colorado con la habilitación del tomógrafo del hospital local, un equipamiento largamente esperado por la comunidad y que fortaleció la atención diagnóstica en toda la región. El mandatario recorrió las instalaciones acompañado por el ministro de Desarrollo Humano, Aníbal Gómez, y el intendente Mario Brignole. También participaron funcionarios provinciales, los candidatos a diputados nacionales por el Frente de la Victoria, Mirta Retamozo y Fabián Cáceres, junto a vecinos que celebraron la llegada del equipamiento.

Luego, Insfrán inauguró el Centro de Desarrollo Infantil (CDI), y el Instituto Superior de Formación Docente República Federal de Alemania. El primero contó con un edificio pensado para el cuidado integral de niños de dos a cuatro años, con lactario, cocina, comedor, sanitarios adaptados y patios de juegos. El segundo dictará diversas carreras técnicas y de profesorados que cuya superficie construida superó los 4.200 metros cuadrados.

El establecimiento contó con sector administrativo, biblioteca, sala de informática, laboratorio, aulas, talleres de especialidades (lácteos, cárnicos, panificados y bebidas), un salón de usos múltiples con teatrino, playón polideportivo y modernos servicios. Se trató de una obra que generó una fuerte expectativa en El Colorado, ya que amplió significativamente la oferta educativa superior en la región.

Más inversión pública en la colonia de pueblos originarios Mercedes Cué

En la colonia aborigen Mercedes Cué, jurisdicción de Mayor Villafañe, el gobernador inauguró un Centro de Salud de 125 metros cuadrados, diseñado en base a las necesidades de la comunidad. El edificio contó con sala de espera, consultorio clínico y pediátrico, consultorio odontológico, enfermería con sanitario, depósito, accesos adaptados y servicios complementarios.

También se construyeron veredas, cerco perimetral, parquizado e instalaciones de agua con cisterna de 30 mil litros y tanque de reserva. Con esta obra, la comunidad pasó a contar con un servicio de atención primaria cercano y acorde a sus demandas.

La agenda continuó en El Saladillo, donde la Escuela de Educación Primaria N°466 se sumó al sistema educativo provincial con infraestructura adecuada para niños y docentes de la zona rural.

Asimismo, Insfrán arribó a La Picadita, sobre la Ruta Provincial N°21, donde realizó el corte de cintas en un Centro de Salud y en un complejo educativo conformado por la EPEP N°157, el JIN N°16 y el Ciclo Básico Rural. De esta manera, se consolidó un espacio que permitió a los jóvenes de la comunidad acceder a distintos niveles educativos sin necesidad de trasladarse a otras localidades.

Más educación para la provincia

En la localidad de Mayor Edmundo Villafañe, departamento Pirané, se inauguraron las refacciones y ampliaciones de la Escuela Especial N°20, institución que atiende a alumnos con distintas discapacidades, y se habilitó un nuevo Centro de Desarrollo Infantil.

Asimismo, el gobernador de Formosa dio por iniciada la apertura del Instituto Superior de Formación Docente “Víctor Manuel Almenara”, que amplió la infraestructura educativa de nivel superior en la región y constituyó un paso importante en la consolidación de la oferta académica provincial.

Por la tarde, el mandatario encabezó en Misión Laishí la entrega de viviendas a familias beneficiarias. Esta iniciativa formó parte de la política habitacional que buscó garantizar el acceso a la vivienda digna en todo el territorio provincial.

La última actividad de la jornada tuvo lugar en Tatané, donde quedaron inauguradas las obras de refacción integral y ampliación del Centro Terapéutico “Dr. Eduardo Macedo”, ubicado sobre la Ruta Nacional N°11. Este centro presta servicios de atención especializada y rehabilitación, y con las mejoras realizadas amplió la capacidad de cobertura y la calidad de la atención a pacientes de la región.

Con esta serie de inauguraciones, el Gobierno provincial profundizó su política de inversión en infraestructura social básica, acercando servicios de salud, educación y vivienda a distintas localidades del interior. Cada obra, destacaron fuentes oficiales, respondió a demandas comunitarias planteadas en encuentros previos y apuntó a garantizar igualdad de oportunidades para las comunidades urbanas y rurales.