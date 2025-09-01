En una gira de inauguraciones, Insfrán se sumó a la campaña y apuntó contra la LLA: "Tenemos que despertarnos todo"

Durante una recorrida por el sur de la provincia, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, inauguró obras educativas, de salud y desarrollo infantil. En ese marco, aprovechó para sumarse a la campaña de cara a las elecciones nacionales de octubre y afirmó: “No es un proceso electoral cualquiera, es un proceso electoral de profunda importancia para la República Argentina”.

El Gobernador solicitó apoyo al Modelo Formoseño: “Tenemos que despertarnos todos los argentinos de esta siesta. Acompáñenos el 26”. Cabe recordar que, tras los comicios del 29 de junio, en los que se renovó la mitad de la Legislatura provincial y se eligieron los 30 convencionales constituyentes, ahora Formosa deberá elegir a dos representantes en la Cámara de Diputados del Congreso Nacional

Tras recibir la placa de Huésped de Honor por parte de autoridades del municipio de El Colorado, donde inició su gira, el gobernador Gildo Insfrán tomó la palabra para analizar el avance de las políticas libertarias del gobierno de Javier Milei en el contexto político nacional. “Siempre digo que, en mi corta historia política, nunca vi la degradación a su máxima expresión, con lenguaje soez, de la máxima autoridad del país. Desarrollan teorías conspirativas que existen solo en su imaginación. Es repudiado por un pueblo y el culpable es la ‘organización criminal de los cucas’”.

El mandatario se refirió a las políticas de ajuste en los haberes jubilatorios y a la denuncia por supuesta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que involucra a la secretaria presidencial Karina Milei y a la familia Menem. “No lo podemos permitir, pensemos como pensemos, más allá de la ideología que tengamos”, sentenció el gobernador formoseño.

Los comicios en Corrientes

Por otro lado, Insfrán reflexionó sobre los resultados que arrojó el escrutinio final de la provincia de Corrientes, en la que La Libertad Avanza quedó en el cuarto lugar: “Ayer hubo elecciones acá cerca en el litoral, en Corrientes. En esa cuestión de Avanza, que no se lo que avanza. De libertad es lo que menos pueden hablar. No puede haber libertad sin justicia social. Los resultados los van a ir indicando y nos van a dar la posibilidad de concretar el logro de un proyecto político que está a la vista”.

Por voto popular, el radical Juan Pablo Valdés será el próximo gobernador de la provincia. De esta forma, y con el 51,89% de los votos, el joven de 42 años se posicionó como el sucesor de Gustavo Valdés, su hermano.

Formosa y su desarrollo local

Durante su discurso, el gobernador Gildo Insfrán también destacó las políticas del propio modelo formoseño en materia de salud y educación, en el que logró obtener mejor resultado que la media nacional: "Formosa fue primera en el país en las Pruebas Aprender. No van a querer reconocer que en el índice de Gini, Formosa es primera con 0,30. Cuanto más cerca del 0 estamos, la distribución es más igualitaria. 0,45 es el que tiene el país”.

Por último, el mandatario destacó el valor del nuevo tomógrafo y su rol en garantizar el acceso a la salud en la región para así dar "mejor calidad a la salud pública". "Está interconectado con otros aparatos del sistema de salud, se monitorea, se toma la imagen, y llegan al hospital de alta complejidad Juan Domingo Perón", concluyó el Gobernador.

Como parte de las inauguraciones en El Colorado, el lunes por la mañana se habilitó la obra educativa 1537, correspondiente al nuevo edificio del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica, que garantiza el acceso a la educación y la formación profesional de jóvenes y vecinos de la localidad. Además, el gobernador inauguró un tomógrafo en el Hospital de El Colorado y dejó en funcionamiento otro Centro de Desarrollo Infantil en la misma ciudad.