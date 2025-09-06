Sabor y espuma: una feria para disfrutar la cocina local y las mejores cervezas artesanales de Formosa

El Mercado Comunitario de Emprendedores (MCE) de Formosa llevará adelante este fin de semana la feria “Sabor y espuma – Feria gastronómica y cervecera”, una propuesta que tendrá lugar en el Galpón “G” del Paseo Costanero de la ciudad. El encuentro se realizará el sábado 6 y domingo 7 de septiembre, de 18 a 0 horas, con entrada libre y gratuita, y tendrá el protagonismo de los productores locales con sus clásicos productos además de los nuevos sabores.

El evento busca promover la identidad gastronómica local a través de propuestas innovadoras que incentiven el desarrollo económico y fortalezcan el encuentro cultural. En ese marco, el público podrá recorrer diferentes stands que combinan tradición y creatividad, acercando a los vecinos a los sabores regionales en un ambiente pensado para compartir en familia y con amigos.

En el predio habrá una amplia variedad de puestos de comidas de autor, hamburguesas, pizzas, empanadas y platos típicos que acompañarán la oferta de cerveza artesanal. Además, participarán emprendedores gastronómicos reconocidos en ediciones anteriores, lo que garantiza una propuesta diversa y de calidad.

La presencia del Programa Soberanía Alimentaria Formoseña

El Programa Soberanía Alimentaria Formoseña (SAF) se sumará a la feria con un espacio destinado a la comercialización de frutas y verduras provenientes de chacras de pequeños productores de Riacho He Hé, Tres Lagunas y Laguna Naineck. Los precios se mantendrán en los valores habituales del programa, con productos como mandioca a $500 el kilo, tomate a $1500, morrón a $2500, lechuga a $1500 el mazo, zapallo a $1000 y banana a $1500 la docena, entre otros.

El público también podrá disfrutar de jugos naturales de frutas de estación y de la propuesta participativa de las “bicilicuadoras”, que invitan a elaborar bebidas de manera saludable y divertida. Entre los emprendimientos que dirán presente estarán “Mía Delizia”, con sus productos de pastelería , rolls de canela, coco y frutos rojos; scones de queso y alfajores de algarroba, y “Dulces Costa”, que ofrecerá mamón en almíbar, naranjas en almíbar, miel de abejas y mermeladas artesanales.

También se podrán adquirir los tradicionales pastelitos herradureños, con variedad de rellenos. A través de estas iniciativas, el MCE busca generar un espacio de visibilización para los productores y emprendedores locales, promoviendo el consumo de alimentos frescos, artesanales y con identidad formoseña. La feria se presenta, además, como un punto de encuentro que favorece la integración social y la revalorización de las costumbres regionales.