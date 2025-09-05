Telemach 2025: Formosa se prepara para festejar el Mes del Estudiante con un multitudinario festival juvenil

En el marco del mes de la juventud, este viernes 5, el emblemático Anfiteatro de la Juventud de Formosa se convertirá en el epicentro de las celebraciones con la realización del Telemach, evento que marcará el inicio oficial del Mes del Estudiante con una propuesta cargada de energía, inclusión y participación.

El Gobierno provincial, a través de la Dirección de Asuntos Juveniles, convocó a todos los estudiantes a sumarse a esta jornada que combina deporte, recreación y vida estudiantil. En comunicación con medios locales, el director del área, Fernando Galarza, destacó que el Telemach es “un espacio de encuentro, aprendizaje y diversión para toda la juventud formoseña”.

En esta edición se espera una participación récord: los 49 colegios secundarios de la ciudad capital, tanto públicos como privados, confirmaron su presencia. Cada institución presentará una lista de buena fe compuesta por 14 estudiantes (siete mujeres y siete varones) seleccionados de distintos cursos, quienes competirán en tres juegos recreativos.

“El colegio que logre la mayor cantidad de puntos se llevará la Copa Telemach, que quedará en su institución durante un año”, explicó Galarza. El funcionario aseguró que el entusiasmo ya se siente en las escuelas: “El año pasado tuvimos casi 5 mil jóvenes. Este año esperamos aún más porque los colegios se estuvieron organizando con anticipación”.

La actividad comenzará a las 14 y se extenderá hasta las 17.30 horas, con la participación activa de los últimos años de secundaria, la denominada promo 2025. Además de los equipos de juego, se anticipa una fuerte presencia de las hinchadas estudiantiles, que aportarán color, música y banderas para alentar a sus compañeros.

Desde la Federación de Centros de Estudiantes invitaron a toda la juventud a sumarse: “Vayan preparando sus hinchadas, sus trapos y eligiendo el color que los representará, porque este septiembre se vive en modo fiesta, juventud y pura diversión”.

El Telemach será el puntapié inicial de una nutrida agenda. El miércoles 10 se correrá la maratón estudiantil y la carrera de postas; el 13, los estudiantes participarán con un stand en la Fiesta Nacional del Pomelo en Laguna Blanca; el 16 se realizará una actividad por el Día de los Derechos del Estudiante Secundario; y el 27 tendrá lugar la gran fiesta provincial de los estudiantes, que incluirá la elección de la representante provincial.

Cuidados y prevención para los estudiantes

Desde el gobierno aseguraron que, en el Anfiteatro habrá una ambulancia a disposición, por cualquier emergencia médica que pueda surgir, como también un equipo de kinesiólogos para atender alguna posible lesión durante la competencia.

También estará presente la Policía de la provincia garantizando la seguridad del evento. “Trabajamos de manera organizada, articulada con distintos organismos del Estado, para que todo salga de la mejor forma posible. En la mayoría de los colegios, tanto los que compiten, como la hinchada, serán acompañados por docentes y preceptores. Nos da mucha tranquilidad, además se ven padres presentes, que se quedan a mirar las actividades” resaltó Galarza.